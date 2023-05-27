В Москве на Арбате откроют выставку к 200-летию Островского

В частности, в экспозиции будут представлены фотографии артистов, которые исполняли роли в постановках пьес драматурга на сцене Малого театра

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки, приуроченной к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского, состоится в субботу в рамках всероссийской акции "Библионочь" на Арбате в Москве, сообщила пресс-служба Малого театра, подготовившего экспозицию совместно с Департаментом культуры города Москвы и Московской дирекцией массовых мероприятий.

"Малый театр, который еще при жизни драматурга называли Домом Островского, бережно сохраняет в своих музейных фондах все богатое наследие спектаклей по Островскому. В экспозиции будет представлена история постановок его пьес на сцене Малого в афишах, программках, эскизах и фотографиях великих артистов, исполнявших роли в спектаклях Островского", - говорится в сообщении.

На фотографиях будут представлены артисты Малого театра, среди которых - Игорь Ильинский, Борис Бабочкин, Михаил Жаров, Вера Пашенная, Елена Гоголева, Елена Шатрова, Александра Яблочкина, Элина Быстрицкая. Вместе с тем можно будет увидеть, кто сегодня продолжает традиции своих предшественников, например народных артистов России Василия Бочкарева, Людмилу Полякову, Ирину Муравьеву, Александра Коршунова, Людмилу Титову и других актеров.

"Значительную часть экспозиции составляют фотокопии эскизов декораций и костюмов художников, воплотивших мир Островского на сцене. Среди них - работы Дмитрия Кардовского, Константина Юона, Василия Рождественского, Бориса Волкова", - отметили в пресс-службе.

Стенды будут посвящены отдельным спектаклям. Как сообщили в театре, до сих пор остаются в репертуаре постановки "Бедность не порок", "Правда - хорошо, а счастье лучше", "Женитьба Бальзаминова", "Бешеные деньги" и прочие. Но будут представлены и спектакли, которые не появлялись в афише уже давно, например "Василиса Мелентьева", "Без вины виноватые". Фотографии сопровождают цитаты из пьес драматурга.