Главархив Москвы ко дню библиотек представил снимки книгохранилищ разных лет

Посмотреть работы можно в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Столичный главархив представил фотографии из библиотек Москвы и Московской области прошлого века на новой онлайн-выставке "Библиотеки в России", об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе архива.

"Ежегодно 27 мая в России отмечается День библиотек. Эта дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России - Императорской публичной библиотеки, а ныне Российской национальной библиотеки. Так, с древних времен библиотеки являются хранилищами знаний, куда можно прийти и взять книгу по читательскому билету. Сегодня же они постепенно превращаются в городские центры с насыщенной культурной программой - лекциями, чтениями, концертами. А вот какими были столичные библиотеки в прошлом веке, рассказывают фотодокументы Главархива Москвы в новой онлайн-выставке "Библиотеки в России", - сказали в пресс-службе.

В материале отмечается, что экспозиция доступна в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории". Она состоит из снимков, повествующих о повседневной работе библиотек Москвы и Московской области прошлого века. Так, на одной из фотографий можно увидеть фрагмент занятия 8 октября 1940 года слушателей военной академии имени Фрунзе в библиотеке академии. На другом изображении запечатлен юный читатель детской библиотеки имени Крупской.

Также в главархиве рассказали, что ряд фотографий посвящен самой большой библиотеке страны - Российской государственной библиотеке, она же "Ленинка". Например, на одном из снимков онлайн-выставки запечатлена правнучка Михаила Кутузова Александра Фарих-Толстая, которая в 1949 году работала в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина над подготовкой к печати писем своего прадеда. Здесь также можно найти фотографии читателей учреждения за чтением микрокниг в марте 1955 года и просто кадры читальных залов библиотеки.