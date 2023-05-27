Уотерс заявил, что подвергается политически мотивированной травле после концерта в Берлине

Сооснователь рок-группы Pink Floyd отверг обвинения в том, что его появление в одежде, похожей на нацистскую форму, можно трактовать как разжигание ненависти или оправдание нацизма

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс отверг обвинения в том, что его появление на сцене во время концерта в одежде, похожей на нацистскую форму, можно трактовать как разжигание ненависти или оправдание нацизма. В заявлении, опубликованном вечером в пятницу на страницах певца в соцсетях, он также сообщил, что подвергается политически мотивированной травле после концерта в Берлине, где произошел вызвавший споры инцидент.

"Мое недавнее выступление в Берлине спровоцировало злонамеренные нападки в мой адрес со стороны тех, кто хочет запятнать мое имя и заставить меня молчать, потому что они не согласны с моими политическими взглядами и моральными принципами. Вызвавшие вопросы элементы моего выступления - это вполне очевидное высказывание против фашизма, несправедливости и нетерпимости в любых формах, - написал музыкант, комментируя выбранный им сценический образ. - Попытка изобразить эти элементы как нечто иное лицемерны и политически мотивированы. Изображение бесноватого фашистского демагога было характерной чертой моих представлений со времен [гастрольного тура] The Wall, начатого Pink Floyd в 1980 году".

Уотерс также напомнил о том, что "всю жизнь выступал против авторитаризма и угнетения" и никогда не стал бы оправдывать фашизм, в борьбе с которым во время Второй мировой войны погиб его отец, которому было 30 лет.

"Независимо от последствий, которые будут иметь нападки на меня, я продолжу осуждать несправедливость и тех, кто ее совершает", - добавил исполнитель.

Об инциденте в Берлине

В пятницу немецкая газета Tagesspiegel сообщила о том, что полиция Берлина начала расследование в отношении Уотерса по подозрению в разжигании ненависти. Поводом для этого послужил его сценический костюм. На прошлой неделе, выступая в столице ФРГ, музыкант предстал перед зрителями в кожаном плаще, напоминающем форму офицера СС. На руке у Уотерса была красная повязка с белым кругом, в котором вместо свастики были перекрещенные молотки (ключевой визуальный элемент клипа на песню The Wall и одноименного фильма 1982 года). В заключение, как пишет издание, Уотерс выстрелил в толпу из макета винтовки. По мнению берлинской полиции, такой образ "был использован для прославления правления национал-социалистов".

При этом немецкое издание указывает на необходимость учитывать контекст произошедшего. Костюм и поведение Уотерса на концерте являются отсылкой к художественному фильму режиссера Алана Паркера по сценарию музыканта, основанному на альбоме The Wall 1979 года. Главный герой фильма Пинк перед выступлением принимает наркотики, и в его больном воображении концерт становится нацистским митингом, а он сам фюрером. Как отмечает газета, очевидно, что Уотерс играл эту роль, когда исполнял песню "Стена" во время концерта в Берлине.

Музыкант подвергается резкой критике в ходе его турне по Германии. Уотерса среди прочего обвиняют в публичном выражении антисемитских взглядов. Кроме того, критику вызывает его позиция по отношению к нынешним событиям на Украине. Власти Мюнхена даже рассматривали возможность отмены состоявшегося 21 мая концерта 79-летнего музыканта. По юридическим причинам договор с организатором не удалось расторгнуть в чрезвычайном порядке.

В феврале правительство федеральной земли Гессен объявило о желании отменить концерт Уотерса во Франкфурте-на Майне, намеченный на 28 мая. Однако выступление музыканта должно состояться.