27 мая, 13:07

Народный артист России Владимир Понькин стал главным дирижером Нижегородской филармонии

Понькин будет дирижировать уже на открытии "Фестиваля трех юбилеев"

ТАСС, 27 мая. Народный артист России Владимир Понькин стал главным дирижером Нижегородской филармонии. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Владимир Александрович Понькин - народный артист России и новый главный дирижер Нижегородской филармонии! Отчасти горьковчанин, окончил здесь консерваторию. Планирует преподавать там симфоническое дирижирование", - написал глава региона.

Никитин отметил, что Понькин обладает "огромным опытом". Он является профессором Московской консерватории имени Чайковского, в разные годы руководил государственным симфоническим оркестром Московской академической филармонии. Кроме того, Понькин был главным дирижером Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Понькин будет дирижировать уже на открытии "Фестиваля трех юбилеев", которое пройдет в филармонии.

Государственная Академическая филармония имени Мстислава Ростроповича в Нижнем Новгороде является одной из старейших концертных организаций, она основана в 1937 году. Филармония остается главным организатором симфонических, камерных, органных, детских и литературных концертов, а ее кремлевский концертный зал - центральной концертной площадкой города. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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