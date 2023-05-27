Понькин будет дирижировать уже на открытии "Фестиваля трех юбилеев"

ТАСС, 27 мая. Народный артист России Владимир Понькин стал главным дирижером Нижегородской филармонии. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Владимир Александрович Понькин - народный артист России и новый главный дирижер Нижегородской филармонии! Отчасти горьковчанин, окончил здесь консерваторию. Планирует преподавать там симфоническое дирижирование", - написал глава региона.

Никитин отметил, что Понькин обладает "огромным опытом". Он является профессором Московской консерватории имени Чайковского, в разные годы руководил государственным симфоническим оркестром Московской академической филармонии. Кроме того, Понькин был главным дирижером Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Понькин будет дирижировать уже на открытии "Фестиваля трех юбилеев", которое пройдет в филармонии.

Государственная Академическая филармония имени Мстислава Ростроповича в Нижнем Новгороде является одной из старейших концертных организаций, она основана в 1937 году. Филармония остается главным организатором симфонических, камерных, органных, детских и литературных концертов, а ее кремлевский концертный зал - центральной концертной площадкой города.