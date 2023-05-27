27 мая, 15:59

Минкультуры Абхазии и России подписали программу сотрудничества на три года

Стороны будут способствовать установлению прямых контактов между представителями культуры и искусства обеих стран

СУХУМ, 27 мая /ТАСС/. Министерства культуры Абхазии и России подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы в области изобразительного и театрального искусства. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Абхазии.

"Министерства культуры Абхазии и России подписали межведомственную программу сотрудничества. Программа предполагает дальнейшее сотрудничество в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного и театрального искусства, народных промыслов, сохранения объектов историко-культурного наследия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно документу, который подписали министр культуры Абхазии Даур Кове и замминистра культуры России Андрей Малышев, стороны будут способствовать установлению прямых контактов между представителями культуры и искусства обеих стран. 

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