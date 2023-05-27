В Москве прошла премьера мультфильма "Маша и Медведь в кино: скажите "Ой!"

Создатели приурочили выход мультфильма к Международному дню защиты детей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьера анимационной комедии "Маша и Медведь в кино: скажите "Ой!" от студии Animaccord состоялась в столичном киноцентре "Октябрь" в субботу. Создатели приурочили выход мультфильма к Международному дню защиты детей, передает корреспондент ТАСС.

В новом мини-фильме впервые за много лет Медведь покидает свой дом и оказывается в большом городе, где предстает в образе свадебного фотографа, а Маша становится его помощницей. Также впервые за всю историю проекта, помимо главной героини и ее кузины Даши, в мультфильме среди героев появляются люди.

"Мы обычно для своих картин ищем истории, которые хорошо знакомы в жизни. Такие истории обычно вызывают самый большой интерес у аудитории, - сказала ТАСС продюсер мультфильма Елена Щичкина. - Дети на торжественных мероприятиях - это отдельный случай. Даже когда ребятишки стараются нам помочь, это все равно приключения. Поэтому приключения взрослого ребенка на торжестве, а свадьба - все-таки одно из редких торжеств, происходит раз в жизни, стоили внимания продюсеров, которые хотели сделать комедию".

Вместе с мини-фильмом "Скажите "Ой" на премьере показали новые 7-минутные эпизоды мультсериала "Маша и Медведь", общий хронометраж проекта составит 56 минут. "Все красивые сказки обычно заканчиваются свадьбами. Малыши понимают, что это хорошо, это позитивно, это праздник. Целевая аудитория - 6+. Именно из-за того, что в мультфильме затронута свадебная тема", - добавила продюсер.

В российских кинотеатрах компания "Вольга" выпустит новый мультфильм 1 июня, в День защиты детей. По словам директора студии Animaccord, продюсера мультсериала "Маша и Медведь" Дмитрия Ловейко, у мультфильма планируется и международный прокат. "Безусловно, предварительные договоренности есть уже, в том числе с крупными иностранными компаниями. Мы будем рады, если фильм пойдет дальше", - сказал он в беседе с ТАСС. Ловейко также отметил, что "Маша и Медведь" по-прежнему остается любимым проектом у большой аудитории не только в России, но и за ее пределами, поэтому Animaccord работает над новыми форматами. "Мы работаем над тем, чтобы предоставить ей (аудитории - прим. ТАСС) и классический сериал, и какие-то новые форматы, новый контент в виде игр и приложений", - добавил собеседник агентства.

Российский анимационный проект "Маша и Медведь" был признан самым востребованным шоу для дошкольного возраста в мире по данным Международного аналитического агентства Parrot Analytics (2023 год). Также это самый просматриваемый анимационный фильм на YouTube в мире (Guinness World Records, эпизод "Маша плюс каша"). Совокупное количество просмотров мультсериала на этом видеохостинге превышает 140 млрд. Проект удостоен более 55 наград YouTube Creator Awards, среди которых семь бриллиантовых кнопок. "Маша и Медведь" транслируется более чем на 45 языках мира.