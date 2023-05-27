Путин: те, кто пытаются "отменить" российскую культуру, наказывают прежде всего себя

По словам президента, культура и искусство являются сферами, "которые призваны объединять людей"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что пытающиеся "отменить" российскую культуру, наказывают прежде всего самих себя и свои народы.

"Культура, искусство - те сферы, которые призваны объединять людей, - они сегодня оказались в эпицентре геополитического противостояния. Все, что связано с Россией, пытаются "отменить", вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные "деятели" наказывают прежде всего самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам", - сказал президент в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере "Таврида", опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Путин добавил, что России не нужны грубо навязанные извне ориентиры или стандарты, которые подавляют любую самобытность. "Мы с огромным уважением относимся к наследию мировой культуры. В нашей стране просто невозможно представить попытки его "отменить". Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития", - подчеркнул он.

Глава государства также поздравил с открытием академии творческих индустрий, назвав это ярким и значимым событием.

Академия творческих индустрий "Меганом" открылась в субботу в бухте Капсель под Судаком в Крыму. На территории академии площадью 27 га возведены пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, столовая, центр гостеприимства, выставочный зал и иные технологические объекты. Также здесь расположены современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий. На площадке академии участники из всех регионов России ежегодно смогут получать профессиональное образование под кураторством лидеров направлений и принимать участие в интерактивных проектах. Набор студентов будет проводиться на конкурсной основе по результатам творческого и профессионального испытания.