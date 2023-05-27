Названы победители 76-го Каннского кинофестиваля

Премию за лучшую мужскую роль получил Кодзи Якусё за работу в фильме "Идеальные дни"

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Японский актер Кодзи Якусё удостоен премии за лучшую мужскую роль по итогам 76-го Каннского кинофестиваля. Такое решение огласило в субботу жюри смотра на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Актер получил премию за работу в фильме "Идеальные дни" (2023) немецкого кинорежиссера Вима Вендерса. Якусё сыграл роль уборщика туалетов из Токио.

Турецкая актриса Мерве Диздар удостоена премии за лучшую женскую роль. Она отмечена наградой за работу в художественном фильме турецкого режиссера Нури Бильге Джайлана "О сухой траве". Картина рассказывает о жизни школьного учителя из Восточной Анатолии.

В этом году борьбу за "Золотую пальмовую ветвь" вела 21 кинолента. Возглавил жюри известный шведский режиссер Рубен Эстлунд.