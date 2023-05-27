"Библионочь" открылась в "Ленинке" марафоном чтений отрывков из творчества Островского

Тема "Библионочи" этого года - "Читаем вместе"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие ежегодной акции "Библионочь" состоялось в стенах Российской государственной библиотеки (РГБ, она же "Ленинка"), в общероссийский День библиотек. 12-я по счету "Библионочь" стартовала с литературного марафона чтений, посвященного творчеству драматурга Александра Островского, передает корреспондент ТАСС.

Тема "Библионочи" этого года - "Читаем вместе". В приветственном слове генеральный директор РГБ Вадим Дуда отметил, что нынешняя акция объединила вместе партнеров федерального масштаба и представителей регионов. "Есть очень большая опасность, что мы перестаем читать умные большие тексты, воспринимать их и критически оценивать. Чтобы этого не было, очень многие должны работать вместе, многие коллективы, многие люди. Конечно, библиотеки должны в этом занимать очень важную роль. Если мы перестаем читать умные книги, то наши города зарастут сорняками, а мы разучимся не только читать, но и говорить. Эта "Библионочь" совершенно особенная, потому что мы нашли очень большую поддержку большого количества партнеров и в регионах, и партнеров федерального масштаба", - сказал он журналистам.

Говоря о поддержке "Библионочи", Дуда отметил, что в этом году к акции присоединилась авиакомпания "Аэрофлот" - книги из коллекции "Ленинки" можно будет почитать и в небе. "К нам присоединяется [оператор каршеринга] BelkaCar, большая студия выставлена IT-гигантом "ВКонтакте". И, конечно же, широчайшее участие наших регионов. Нам очень приятно, что в этом году подключаются наши новые регионы, в гостях представители тех самых новых территорий", - сказал гендиректор РГБ, добавив, что "Библионочь" становится "по-настоящему всероссийской".

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский поздравил собравшихся с Днем библиотек. "Москва как столица является важнейшей частью этого действия ("Библионочи" - прим. ТАСС). В городе сегодня работают 160 площадок, детская программа "Библиосумерки" передает эстафету взрослым. У нас запланировано около 700 событий во всех районах города, во всех префектурах с общим таймингом до двух часов ночи", - рассказал он о городской программе акции.

Чтение в столице

Кибовский отметил, что помимо традиционных мероприятий "Библионочи" в столице запланировано большое количество театральных программ. "В этом году мы отмечаем 200-летие Александра Николаевича Островского - нашего московского писателя и драматурга, фактически создателя современной атмосферы города Москвы. Вместе с Малым театром мы открыли сегодня на Арбате выставку, посвященную ему и Малому театру", - сказал он.

Говоря о важности библиотечного дела, Кибовский отметил, что современные библиотеки стали полномасштабными культурными центрами, где проходят творческие встречи, вечера, концерты. Он особо выделил развитие электронных сервисов, свыше 800 тыс. читателей имеют электронные читательские билеты. По словам руководителя столичного департамента культуры, сейчас основная читательская аудитория - люди от 35 до 50 лет, а особый спрос идет на русскую классическую литературу и современные книжные новинки. Кибовский уверен, что Москву можно смело назвать самым читающим мегаполисом мира.

Марафон Островского

Центральным мероприятием "Библионочи" стал всероссийский цикл публичных чтений, организованный совместно с федеральным проектом "Русские чтения". Отрывки из произведений Островского в Третьем читальном зале РГБ прочли певец Дмитрий Маликов, актеры Иван Охлобыстин и Александр Олешко и другие деятели культуры.

Маликов прочитал гостям "Библионочи" фрагмент из пьесы "Женитьба Бальзаминова". "Здесь столько юмора, просто кладезь. Я смеялся, улыбался и понимал, насколько это все актуально. Насколько человеческие страсти, грехи, пороки и достоинства с годами не меняются. Только обстоятельства меняются, а так все мы - люди", - сказал он в беседе с журналистами.

По словам Маликова, участие в "Библионочи" для него стало возможностью в очередной раз обратиться к русской классике, а также побывать на экскурсии в "Ленинке". "Русская классика - пьесы, писатели и романы - требует большого погружения, большого количества времени и внимания. Эта акция призвана обратить внимание на то, что нужно как можно больше читать, несмотря ни на что, несмотря на то, что мы все сейчас очень сильно заняты", - отметил певец.

Отвечая на вопрос журналистов о своих литературных предпочтениях, Маликов выделил стихи Иосифа Бродского, которого назвал своим любимым поэтом, а также дневники режиссера Андрея Тарковского и пианиста Святослава Рихтера.

Гостями "Библионочи" в РГБ также стали представители новых российских регионов. "Для нас большая честь принять участие прежде всего в нашем профессиональном празднике уже в составе большой России. Мы ощущаем огромную поддержку, огромное внимание сообщества", - сказала журналистам директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького Наталья Расторгуева.

"Библионочь" - ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит по всей России с 2012 года. В этом году в программу акции вошли более 5 тыс. мероприятий по всей стране. Цель акции - развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения. Ее организаторами выступают Минкультуры России и портал культурного наследия и традиций "Культура.РФ", на котором опубликована программа мероприятий.