В Петербурге откроется фестиваль "Музыкальный Олимп"

В программе примут участие лауреаты XXIII международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Музыкальный Олимп" при участии победителей международных конкурсов начнется в воскресенье в Петербурге. Концерт-открытие пройдет в Академической капелле.

"В этом году слушатели впервые получат возможность познакомиться со всеми лауреатами XXIII международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Девять юных виртуозов исполнят произведения Рахманинова, Моцарта, Сен-Санса, Мендельсона, Вивальди, Гайдна, Молинелли, Сежурне", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

В программе выступят пианисты Даниил Абросимов, Михаил Пироженко, Андрей Гончаров, скрипачи Глеб Панов и Ева Плакун, виолончелистка из Армении Ляна Улиханян, перкуссионистка Елизавета Грунина, флейтистка Элен Вирабян и саксофонистка Анна Геннадьева. Молодым исполнителям будет аккомпанировать Симфонический оркестр Капеллы под управлением народного артиста Республики Кабардино-Балкария Михаила Голикова.

В Большом зале Филармонии 31 мая пройдет концерт с участием саксофониста Дмитрия Пинчука, который в этом году получил I премию на Международном конкурсе деревянных духовых инструментов "Classic Winds" в Дубае (ОАЭ), гитаристки Веры Данилиной, победившей на Международном конкурсе классической гитары имени Микеле Питталуги в Алессандрии (Италия) и пианиста Александра Ключко, ставшего в прошлом году обладателем I премии Международного конкурса Сергея Рахманинова. Лауреаты будут выступать в сопровождении Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением Антона Шабурова.

Международный фестиваль "Музыкальный Олимп" был основан в 1996 году пианисткой Ириной Никитиной. Он проводится в мае-июне на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга. К участию в фестивале приглашаются лауреаты крупнейших международных музыкальных конкурсов. "Музыкальный Олимп" уже представил слушателям более 450 молодых исполнителей из 50 стран.