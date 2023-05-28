Петербургская филармония посвятит концерт 100-летию композитора Дьердя Лигети

Его музыку исполнит Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича посвятит свой воскресный концерт 100-летию со дня рождения композитора Дьердя Лигети (1923-2006). Этот вечер в Большом зале вошел в программу проходящего ХVI международного фестиваля "Музыкальная коллекция".

"В программе прозвучат два сочинения Дьердя Лигети, позволяющие представить эволюцию его стиля: ранний, тесно связанный с народной музыкой "Румынский концерт" и зрелая пьеса Ramifications, написанная с использованием техники микрополифонии", - рассказали в Филармонии. Также прозвучат Третий Бранденбургский концерт Иоганна Баха и Дивертисмент Белы Бартока - старшего современника и соотечественника Лигети.

В день рождения композитора его музыку исполнит Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина.

Лигети входит в число самых исполняемых композиторов ХХ века. Он прошел увлечение электронной музыкой, позднее отказался от компьютерной техники, пришел к "микрополифонии", как сам называл собственную технику письма, затем к "новому романтизму". Среди его сочинений - опера Grand Macabre, "Atmospheres" и "Lontano" для большого оркестра, инструментальные концерты, два струнных квартета, Реквием для хора и оркестра. Публике он известен как автор музыки, звучащей в культовых фильмах Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" и "Сияние".

Фестиваль "Музыкальная коллекция", открывшийся 4 мая, завершится 29 мая фортепианным вечером народного артиста России Николая Луганского, составившего концерт из произведений Сергея Рахманинова.