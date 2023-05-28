Умер российский художник Кабаков

Ему было 89 лет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Один из основоположников московского концептуализма российский художник Илья Кабаков умер в субботу в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на странице Фонда Ильи и Эмилии Кабаковых в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушку. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, окруженный близкими, не дожив до своего 90-летия", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что похороны пройдут в узком семейном кругу, через несколько недель после этого будет организована панихида, которую смогут посетить желающие.