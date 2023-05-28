27 мая, 21:12

Умер российский художник Кабаков

Зураб Джавахадзе/ ТАСС
Художник Илья Кабаков
© Зураб Джавахадзе/ ТАСС

Ему было 89 лет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Один из основоположников московского концептуализма российский художник Илья Кабаков умер в субботу в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на странице Фонда Ильи и Эмилии Кабаковых в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Читайте также
Биография художника Ильи Кабакова

"С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушку. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, окруженный близкими, не дожив до своего 90-летия", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что похороны пройдут в узком семейном кругу, через несколько недель после этого будет организована панихида, которую смогут посетить желающие. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация