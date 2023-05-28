Россияне назвали самые романтичные роли Александра Абдулова

Возглавил рейтинг Медведь из фильма Марка Захарова "Обыкновенное чудо"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские телезрители назвали роль юноши-медведя из одноименной экранизации пьесы Евгения Шварца "Обыкновенное чудо" самой романтичной среди актерских работ Александра Абдулова. Об этом свидетельствуют результаты опроса, предоставленные ТАСС в воскресенье пресс-службой телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" в преддверии юбилея артиста.

К 70-летию со дня рождения Абдулова, которое отмечается 29 мая, телеканал провел опрос и составил топ-5 самых романтичных актерских ролей. "Возглавил топ Медведь из фильма Марка Захарова "Обыкновенное чудо" - герой экранизации одноименной пьесы Евгения Шварца. Самым романтичным образом актера его считают 45% опрошенных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, несмотря на то, что роль Медведя была не дебютной для Абдулова, именно с "Обыкновенного чуда" началась популярность артиста. Кроме того, на съемках Абдулов отказался от помощи каскадера и все трюки в фильме исполнил самостоятельно.

Второе место в рейтинге заняла роль музыканта Ивана Пухова из новогоднего мюзикла "Чародеи" (43% проголосовавших). "Приступая к работе над картиной, Абдулов предупредил режиссера Константина Бромберга, что сниматься может только ночью. Выяснилось: артист занят одновременно в четырех картинах ("Чародеи" стали пятой), а по вечерам играет спектакли в "Ленкоме", - прокомментировали представители пресс-службы.

Замыкает тройку лидеров самых обаятельных образов Абдулова роль изобретателя Сергея Ненашева из криминальной драмы Виктора Сергеева "Гений" (23%). Именно с этой картины началось многолетнее сотрудничество Абдулова и Сергеева. Также в топ-5 вошли роли Володи из комедии Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная" (17%) и Жакоба из "Формулы любви" Марка Захарова (15%).

Об артисте

Александр Абдулов (1953-2008) - российский актер и режиссер, народный артист РСФСР, актер Московского театра "Ленком" (1975-2008). Артист дебютировал в кино в студенческие годы, исполнив эпизодическую роль десантника Козлова в приключенческой картине Михаила Пташука "Про Витю, про Машу и морскую пехоту". Среди его наиболее известных киноработ - Медведь в фильме "Обыкновенное чудо", адвокат Генрих Рамкопф в комедии "Тот самый Мюнхгаузен", Митя Лавров в мелодраме "С любимыми не расставайтесь", Иван Пухов в комедии "Чародеи", Коровьев в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и другие. В общей сложности актер снялся в более чем 110 фильмах и сериалах.

В качестве режиссера Абдулов поставил фильм-концерт "Задворки-3, или Храм должен стать храмом", а также фильмы "Бременские музыканты и компания" и "Лузер" (совместно с Владимиром Фатьяновым). В 1995-1997 годах был генеральным директором Московского международного кинофестиваля.

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", в нем приняли участие 1 175 человек. Период проведения опроса не приводится.