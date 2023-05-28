Кабмин утвердил даты проведения XVII Международного конкурса имени Чайковского

Конкурс пройдет с 19 июня по 1 июля

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении в России XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского и утвердил состав его оргкомитета. Конкурс пройдет с 19 июня по 1 июля 2023 года, сообщается в воскресенье на сайте правительства.

"С 19 июня по 1 июля 2023 году в России пройдет XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Распоряжение о его проведении и утверждении состава его оргкомитета подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В состав оргкомитета, главой которого назначена вице-премьер Татьяна Голикова, вошли министр культуры Ольга Любимова, замминистра культуры Андрей Малышев, директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов и советник президента Владимир Толстой. В составе оргкомитета также художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, художественный руководитель государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, народный артист РФ Денис Мацуев, ректор Московской консерватории Александр Соколов, ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и другие.

МИД РФ поручено обеспечить выдачу бесплатных виз участникам конкурса, членам жюри, почетным гостям, журналистам и тем, кто участвует в подготовке и проведении смотра.

Всего на конкурсе в Москве и Санкт-Петербурге будет шесть номинаций - "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение", "Деревянные духовые инструменты" и "Медные духовые инструменты".

Площадками проведения конкурса в Москве станут Большой и Малый залы Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Концертный зал им. П.И. Чайковского, а гала-концерт лауреатов пройдет в концертном зале "Зарядье". В Санкт-Петербурге площадками конкурса станут Мариинский театр, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича, а также Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. Заключительный гала-концерт лауреатов состоится в Мариинском-2.

О конкурсе Чайковского

Международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится с 1958 года один раз в четыре года и является одним из наиболее масштабных и авторитетных профессиональных музыкальных смотров в мире. В разные годы конкурс дал возможность представителям творческой молодежи из разных стран получить мировую известность. Среди них - пианисты Денис Мацуев, Ван Клайберн, Владимир Крайнев, Михаил Плетнев, Барри Дуглас, Владимир Ашкенази, скрипачи Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Владимир Спиваков, вокалисты Елена Образцова, Тамара Синявская, Хибла Герзмава. С 2011 года художественным руководителем конкурса назначен художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.