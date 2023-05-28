Музей Херсонеса впервые вывез византийские золотые артефакты на выставку в Новгород

В экспозицию вошли более 200 экспонатов

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" впервые вывез золотые артефакты Византии на выставку в Великий Новгород, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе музея.

"Выставка называется "Золото Византии". Под золотом мы подразумеваем не только материал, а в целом все драгоценное и бессмертное - "золотое" наследие великой эпохи. Мы впервые вывезли золотые изделия. Особое отношение жителей империи к золоту ярко выразилось в монетной чеканке. На выставке можно увидеть византийские золотые и серебряные монеты, которые несли на себе образы Спасителя, Богородицы, святых, выполненные в соответствии с иконографическими канонами", - рассказала ТАСС заведующая отделом византийской истории херсонесского музея-заповедника Татьяна Яшаева.

По ее словам, золотые артефакты византийского наследия до этого никогда не покидали музей Херсонеса, однако Новгородский музей тоже покажет интересные экспонаты, в том числе византийской эпохи. Всего на выставке посетители смогут увидеть более 200 экспонатов. Это фрески, мозаики, церковная утварь, изысканные изделия из золота, бронзы, глины, кости и других материалов. Некоторые предметы поступили из таких крупнейших византийских городов, как Константинополь и Салоники, другие были привезены паломниками из различных святых мест. Экспозиция приурочена к 570-летию гибели Византийской империи и будет работать с 30 мая по 15 января 2024 года.

"2 тыс. лет назад, согласно сохраненному в начальной летописи преданию, из Херсонеса в новгородскую землю отправился апостол Андрей Первозванный. В ХХI веке этот путь повторили сотрудники херсонесского музея-заповедника в рамках межмузейного проекта "Золото Византии". Этот проект впервые объединил не только два форпоста древнего мира, но и два современных федеральных музея, бережно хранящих историко-культурное наследие нашей страны", - сказала ТАСС директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова. Она надеется, что "Дни Херсонеса в Новгороде" будут популярны среди посетителей и вдохновят их приехать в Севастополь, чтобы увидеть Херсонес своими глазами.

Как сообщается, в рамках проекта научными сотрудниками херсонесского музея-заповедника будет также прочитан цикл лекций по истории античного и средневекового Херсонеса, истории его раскопок и выставочной деятельности музея. Кроме этого, параллельно с работой выставки будет демонстрироваться фильм митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона (Шевкунова) "Гибель Империи. Уроки Византии".

О Византийской империи

Византия или Византийская империя - продолжение Римской империи в ее восточных провинциях в период поздней античности и средневековья, когда столицей Восточной Римской империи был Константинополь. Восточная Римская империя пережила фрагментацию и падение Западной Римской империи в V веке нашей эры и продолжала существовать еще 1 тыс. лет до падения Константинополя перед Османской империей в 1453 году. На протяжении большей части своего существования империя оставалась самой мощной экономической, культурной и военной силой в Европе. Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до нашей эры там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV веке нашей эры. На территории городища уже более века действует музей-заповедник "Херсонес Таврический".