В "Ленкоме" прошла экскурсия "Александр Абдулов. Искусство быть героем"

Ее провели в рамках цикла экскурсий в память об умерших артистах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. В воскресенье в театре "Ленком Марка Захарова" прошла экскурсия "Александр Абдулов. Искусство быть героем". 29 мая исполнится 70 лет со дня рождения народного артиста РСФСР. Цикл экскурсий "Легенды Ленкома" позволяет передать память об ушедших из жизни артистах театра молодому поколению, рассказал в воскресенье журналистам директор театра Марк Варшавер.

"Сегодня актеров многих не знают. Сегодня даже спрашиваешь о Евгении Павловиче Леонове - не все помнят. А ведь прошло не так много времени. Об Абдулове почему мы сейчас проводим [экскурсию]? Напоминаем, что они были, вот на кого надо равняться", - сказал Варшавер.

Эти экскурсии находят огромный отклик у зрителей, сообщила в свою очередь руководитель литературно-драматургической части театра "Ленком Марка Захарова", помощник директора по творческим вопросам Ирина Горюнова. "На самом деле уходит поколение зрителей, для которых это были кумиры, для которых это были символы эпохи. С их именами связан огромный период "Ленкома", и хочется, чтобы это продолжалось, чтобы зрители знали, понимали, чтобы молодое поколение знало эпоху", - сказала Горюнова. По ее словам, театр проводит экскурсии, не только посвященные артистам, но и рассказывает о Марке Захарове, закулисье, здании "Ленкома", архитектуре.

Экскурсия об Абдулове продолжает цикл "Легенды Ленкома", в котором театр рассказывает о своих мастерах театрального и кинематографического искусства. Ранее прошли экскурсии о народных артистах СССР Леониде Броневом, Олеге Янковском, Инне Чуриковой.

28 мая поклонникам творчества Александра Абдулова рассказали об истории "Ленкома", семье артиста, его детстве, любви к фехтованию, первых шагах на сцене, работе в кино и театре, его неуемной энергии, показали стенды на выставке "Ленком. Без пяти сто", посвященные актеру, зрительный зал. "Говорить об этом человеке и легко, и непросто, потому что он был очень разнообразный, всякий. Человек очень увлекающийся, человек очень увлеченный какими-то идеями. Он влюблялся и быстро, к сожалению, гас", - сказал журналистам Марк Варшавер.

Об артисте

Александр Абдулов (1953-2008) - российский актер и режиссер, народный артист РСФСР, актер Московского театра "Ленком" (1975-2008). В "Ленком" он поступил в 1975 году после окончания ГИТИСа и был занят практически во всех известных спектаклях, играл в "Юноне и Авось" и "Жестоких играх", "Гамлете" и "Поминальной молитве", "Плаче палача" и "Затмении".

В кино артист дебютировал в студенческие годы в картине "Про Витю, про Машу и морскую пехоту". Среди его наиболее известных киноработ - фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "С любимыми не расставайтесь", "Чародеи", "Мастер и Маргарита" и другие.