Умер писатель Владимир Ситников

Ему было 92 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заслуженный работник культуры РФ, писатель Владимир Ситников умер на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области в воскресенье.

"Замечательный писатель, талантливый журналист, Владимир Арсентьевич всегда ценил самое важное - человечность, доброту, помощь ближнему. Эти идеалы прослеживаются в каждой из его работ, статей, публикаций. Такие ценности вне времени, от этого были и всегда будут оставаться дороги и любимы еще многими поколениями читателей. На вопрос, как он сам себя может представить читателям, он отвечал просто - "вятский человек", - приводятся в распространенном сообщении слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Причина смерти не уточняется.

Владимир Арсентьевич Ситников родился 28 июля 1930 года в Кировской области. Он стал автором более 60 книг прозы и считается одним из ведущих очеркистов страны. Он является Почетным гражданином Кировской области и Заслуженным работником культуры РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и знаком "За заслуги перед городом Кировом".