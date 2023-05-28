"Большая мечта маленькой девочки". Как прошел концерт Полины Гагариной

Редактор новостного и интерактивного форматов в медиа "Звук" Илья Власов — о том, как накануне прошел концерт Гагариной

Полные трибуны людей

Музыка российской певицы и актрисы Полины Гагариной, известной многим как участница "Евровидения-2015" и победительница в проекте "Фабрика Звезд 2", уже давно покорила сердца отечественных слушателей. В дискографии 36-летней артистки пять полноформатных альбомов, ни один из которых не обошелся без крупного хита, а билеты на ее новое шоу "Навсегда", состоявшееся накануне, 27 мая, на сцене ДС "Мегаспорт", были полностью распроданы задолго до наступления назначенной даты.

О масштабах грядущего шоу Полины Гагариной можно было догадаться, даже не заходя в "Мегаспорт": часть улицы, ведущей к главному входу, была перекрыта металлическими ограждениями, а несколько сотрудников спортивной арены с рупорами в руках пытались равномерно распределить прибывающую публику.

© Михаил Метцель/ ТАСС

Как только все зрители расположились на своих местах, свет на стадионе начал медленно гаснуть, а поверх белого занавеса неожиданно возник огромный экран проектора. Как только стадион погрузился во тьму, специальные браслеты на запястьях зрителей, раздававшиеся на входе, засияли белым цветом, что создало визуальную имитацию звездного неба. Шоу началось.

Многочисленные танцы, имитация дождя и въезжающий на сцену авто

Концерт открылся небольшим видеофрагментом документального фильма, в котором певица рассказывала о своем творческом пути. На фоне архивных кадров из детства и прошлых выступлений Полина рассуждала о ценности музыки и вдохновила зрителей речью о том, как важно никогда не опускать руки на пути к своей цели. По словам исполнительницы, то, что пришедшие видят сейчас — большая мечта маленькой девочки, когда-то давно решившей показать миру свое творчество.

© Михаил Метцель/ ТАСС

После небольшого кинопоказа белый занавес неожиданно упал, и на огромной, переливающейся различными цветами сцене певица впервые показалась публике. В ярком серебряном костюме с блестящей бахромой Полина поприветствовала зрителей и исполнила несколько открывающих песен.

Самым запоминающимся номером из первой части концерта стало исполнение песни "Вчера". Певица неожиданно покинула сцену, однако позже появилась на ней снова, поднявшись на специальном подиуме. Ее фигуру украшал ярко-красный плащ, а компанию в выступлении ей составили танцоры, добавившие в шоу еще больше жизни.

© Михаил Метцель/ ТАСС

К композиции "Смотри" появилась 3D-анимация с часовым механизмом, а во время исполнения песни "Безотносительно" из-под сцены поднялся настоящий автомобиль. К финальному припеву нашумевшего хита "Вода" режиссеры программы создали имитацию дождя. В общем, шоу "Навсегда" еще в середине концерта задало высокую планку впечатлений, показав достойный уровень организации и креативности.

Отдельным сюрпризом стало неожиданное появление дочери Полины Гагариной, Мии, которую ранее певица старалась не показывать публике. Девочка радостно помахала зрителям, прогулялась по сцене, а также подпела маме в песне "Колыбельная". По словам артистки, Мия сама изъявила желание выступить, в чем мать искренне ее поддержала. Возможно, именно поэтому появление девочки стало самым трогательным моментом программы.

В трек-лист "Навсегда" также вошли песни "Драмы больше нет", "Шагай" и "Не верь мне больше", а также последний сингл Гагариной "Солнце взойдет", который зрители встретили с особым энтузиазмом. После исполнения этого трека гул в зале стоял такой, что казалось, будто аплодисменты и крики публики полностью заполнили помещение.

Отдельно стоит выделить высокий профессионализм Гагариной. Несмотря на обилие танцев и различных передвижений по сцене, все композиции шоу были исполнены максимально технично. Голос певицы дрожал лишь в те моменты, когда она делилась впечатлениями с залом, благодаря зрителей за поддержку и любовь. Во время концерта Полина дважды еле удержалась от слез.

Гранд-финал, анонс фильма и подробности подготовки к концерту

Заключительной композицией шоу "Навсегда" стала одноименная песня певицы, которую она исполнила в окружении детского хора, а также полюбившаяся многим кавер-версия песни "Кукушка" из репертуара Виктора Цоя. После этой песни зал снова долго и воодушевленно шумел, а Гагарина все же не смогла сдержать эмоций и заплакала, поблагодарив пришедших за столь яркий момент.

Певица рассказала, что автобиографические кадры, показанные на проекторе в начале, середине и конце выступления — это своеобразный анонс фильма, который они с командой планируют выпустить уже к осени этого года. Точных сроков артистка не называла, однако рассказала, что сюжет будущей картины будет рассказывать о ее биографии, а также затронет тему взросления в неполной семье.

Это фильм о девочках, которые росли без отца, и я одна из них Полина Гагарина певица

Оценить профессионализм и преданность певицы своему делу можно по еще одной немаловажной детали. За пять дней до этого выступления она получила травму ноги. На одном из концертов она растянула связки, поэтому сегодняшнее шоу провела в специальном поддерживающем носке. "А вот в Казани было больно," — так артистка прокомментировала первое выступление с травмой.

Илья Власов