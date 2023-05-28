В Парке Горького оркестр Росгвардии исполнил шлягеры и мелодии из фильмов

Музыканты начали выступление с "Гусарского марша" Андрея Петрова и русской народной строевой песни "Солдатушки"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Военный оркестр Росгвардии выступил с концертом в Парке культуры им. Горького в рамках проекта "Военные оркестры в парках", исполнив несколько киномелодий и шлягеров. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"Военный оркестр <…> Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) исполнил для гостей центрального парка столицы, Парка Горького, популярные шлягеры и бессмертные хиты любимых всеми кинофильмов", - сказали в дирекции фестиваля.

Музыканты начали выступление с "Гусарского марша" Андрея Петрова и русской народной строевой песни "Солдатушки". Они также исполнили такие композиции, как "Москва" Олега Газманова, "Любите, девушки" Валерия Сюткина и "Лучший город Земли" Арно Бабаджаняна. Далее прозвучали такие мелодии, как "Александра" из фильма "Москва слезам не верит", "Смуглянка" из кинокартины "В бой идут одни старики", а также "Дети капитана Гранта".

"Мы очень рады и благодарим организаторов этого мероприятия - Международный культурный центр "Спасская башня" и команду Парка Горького - за то, что наш дебют в этой программе состоялся именно в этом парке. Лучшей летней концертной площадки и пожелать нельзя", - приводит дирекция слова начальника оркестра, военного дирижера майора Алексея Пинчука.

Проект "Военные оркестры в парках" предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на фестивале "Спасская башня". Открытие седьмого сезона концертов "Военные оркестры в парках" состоялось в субботу у стен Главного храма Вооруженных сил РФ. Текущий сезон включает более 20 концертов, 14 из которых пройдут в столице. Всего за семь лет существования программы военные музыканты дали более 140 концертов в парках столицы. Зрителями выступлений стали более 500 тыс. человек.

16-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве.