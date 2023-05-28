28 мая, 19:13

Состоявшаяся в Уфе книжная ярмарка "Китап-байрам" станет ежегодной

В ней участвовали более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов, писателей, искусствоведов и общественных деятелей

УФА, 28 мая. /ТАСС/. В Уфе завершилась книжная ярмарка "Китап-байрам". Она проходила с 26 по 28 мая и собрала на одной площадке свыше 140 издательств, книжных магазинов, букинистов и писателей. Принято решение сделать мероприятие ежегодным, сообщила в воскресенье пресс-служба главы Башкирии.

"Мы приняли решение, что форум станет ежегодным. Закрывая страницы этого праздника, приглашаю вас на фестиваль в конце мая следующего года. Он будет еще больше и ярче", - приводятся в сообщении слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Ярмарка прошла в центре города на Советской площади, в ней участвовали более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов, писателей, искусствоведов и общественных деятелей из регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Событие завершилось моноспектаклем "Евгений Онегин" и показом художественного фильма "Алые паруса". 

Теги:
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
© Информационное агентство ТАСС
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