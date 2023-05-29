Театр Маяковского начал работу над спектаклем "Лес" по пьесе Островского

Премьера состоится 29 октября

КОСТРОМА, 29 мая. /ТАСС/. Актеры Московского академического театра им. Вл. Маяковского в воскресенье начали работу над спектаклем "Лес" по пьесе Александра Островского на территории усадьбы драматурга - в музее-заповеднике "Щелыково" в Костромской области. Об этом ТАСС сообщила директор музея-заповедника Анна Родионова.

"Актеры московского Театра им. Вл. Маяковского приехали в усадьбу, чтобы начать работу над новым спектаклем по пьесе Островского "Лес". Они продолжат традицию этого места, которое стало творческой лабораторией и для Островского, и для следующих поколений драматургов, режиссеров и актеров", - сказала Родионова.

Читку пьесы провели на террасе усадебного дома. По словам Родионовой, в пьесе "Лес" много отсылок к Щелыкову - описание сада и усадебного дома Гурмыжской, географические названия, упоминание георгин, которые росли на территории усадьбы. Островский начал работу над пьесой в Щелыкове в августе 1870 года.

Премьера спектакля пройдет 29 октября, в день рождения Театра Маяковского. Постановка будет посвящена 200-летию со дня рождения Островского и станет главной премьерой театрального сезона. В ролях - Анна Ардова, Кира Насонова, Дарья Повереннова, Сергей Удовик, Вячеслав Ковалев, Виталий Ленский. Пьесу поставит режиссер Егор Перегудов.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского "Щелыково" расположен в Островском районе Костромской области. Среди объектов музея-заповедника Дом-музей А. Н. Островского ("Старый дом"), являющийся центральным объектом показа, Мемориальный парк, Никольская церковь в Бережках и семейный некрополь Островских, дом Соболева, "Голубой дом", а также литературно-театральный музей. В музее проводятся экскурсии, праздники, мастер-классы, тематические программы, кинолектории.