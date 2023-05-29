28 мая, 23:12

"Непосредственно Каха. Другой фильм" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Картина за этот период собрала более 150 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская картина "Непосредственно Каха. Другой фильм" стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 152,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 25 по 28 мая.

Читайте также
Кинотеатр на диване: как видеосервисы компенсируют россиянам уход зарубежного контента

Фильм Виктора Шамирова, вышедший на российские экраны 25 мая, рассказывает о Кахе и Серго, которые сталкиваются с очередными проблемами. Речь идет о жизни и смерти, и встает вопрос, насколько герои ценят свою дружбу. Роли в картине исполнили Артем Карокозян, Артем Калайджян, Елена Осипова, Ева Зограбян, Вартан Даниелян, Тамара Турава, Глеб Сипунов и другие.

На втором месте по прокату в России и странах СНГ расположился фильм Клима Шипенко "Вызов", собравший 48,1 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает о торакальном хирурге Жене, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию. Там ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, чтобы спасти космонавта. Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.

На третьем месте - кинокартина режиссера Адриана Грюнберга "Мегалодон", вышедшая 18 мая и собравшая 23,4 млн рублей за выходные. В фильме рассказывается о Черном демоне - последнем мегалодоне, который обитает в водах у мексиканского побережья. Главные роли в картине исполнили Джош Лукас и Фернанда Уррехола. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация