Более 40 зданий музеев отреставрировали в Москве за пять лет

Работы прошли в палате Старого государева двора в Зарядье, доме Ивана Тургенева на Остоженке и других местах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 40 памятников архитектуры, в которых располагаются столичные музеи, отреставрировали в течение последних пяти лет в Москве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы. Узнаваемыми и неповторимыми их делают не только уникальные собрания, но и архитектурный облик - оформление фасадов и интерьеров. За последние пять лет специалисты привели в порядок более 40 таких объектов", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе рассказали, что в указанный промежуток времени были отреставрированы палаты Старого государева двора в Зарядье. В настоящее время это часть Государственного исторического музея. В 2017-2018 годах здесь были приведены в порядок фасады, кирпичная кладка стен, кровля, каменная лестница при входе, каменные полы и своды. Также восстановили обмазки и штукатурное покрытие потолков, живопись на стенах и деревянную отделку интерьеров.

Также работы прошли в доме Ивана Тургенева на Остоженке. Деревянный особняк в стиле ампир построен в 1819 году. Масштабная реставрация дома проходила с 2015 по 2018 год. В частности, были усилены фундамент и несущие конструкции, приведены в порядок деревянные стены, окна, двери, интерьеры и фасады. Здание занимает Дом-музей И. С. Тургенева - филиал Государственного музея А.С. Пушкина.

Отмечается, что комплексные работы провели в помещениях Музея-квартиры писателя Федора Достоевского. Тут он жил в детстве, с 1823 по 1837 год. Специалисты отреставрировали кирпичную кладку и штукатурный слой, кровлю, окна и двери, печные изразцы и лестницы, паркет и другие элементы декора.