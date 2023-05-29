В Москве с 11 по 17 ноября пройдет фестиваль ARTLIFE FEST

Помимо экспозиции в программу включена серия образовательных мероприятий, в том числе лекции, дискуссии и мастер-классы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Организаторы ARTLIFE FEST объявили, что фестиваль современного искусства в этом году пройдет с 11 по 17 ноября в центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" в Москве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Организаторы крупнейшего в России Международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife, ежегодно проходящего в ЦВЗ "Манеж" при поддержке Департамента культуры города Москвы, сообщили новые даты его проведения. ARTLIFE FEST 2023 пройдет с 11 по 17 ноября. Ежегодно организатором мероприятия выступает Международная онлайн-академия живописи Artlife Academy", - говорится в сообщении.

Посетить фестиваль можно будет бесплатно по предварительной регистрации, которая откроется на сайте фестиваля во второй половине июля. Помимо экспозиции, в рамках фестиваля пройдет серия образовательных мероприятий, в том числе лекции, дискуссии и мастер-классы. Для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей разработана инклюзивная программа: часть экспозиции оснащена созданными специально к фестивалю рельефными макетами и тактильными станциями.

"На данный момент уже подтверждено участие около 40 художников из 15 стран мира, и отбор все еще продолжается. В том числе до 1 августа проходит конкурс среди молодых художников и студентов академии Artlife. Концепция фестиваля этого года - "Касание души", и все работы, которые будут представлены в Манеже, созданы и подобраны таким образом, чтобы каждый смог встретиться с эмоциями мастеров и узнать в них свои чувства", - приводятся в сообщении слова основателя и куратора ARTLIFE FEST Анастасии Андреевой.

ARTLIFE FEST - одно из самых посещаемых арт-событий России в области современного искусства. В сентябре 2022 года за 6 дней фестиваля его посетило около 50 тыс. человек, а на экспозиции были представлены работы 49 авторов из 17 стран мира: России, Китая, Словакии, Франции, Тайваня, Испании, Греции, Казахстана, Таиланда, Узбекистана, Ирана, Индии, Мексики, Таджикистана, Армении, Италии и США.

Также в 2022 году команда проекта по инициативе Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" впервые масштабировала фестиваль за пределы Москвы и провела ARTLIFE FEST Tour. Пилотными регионами, где была представлена часть экспозиции из Манежа, стали Белгородская и Курская области. В сентябре этого года в этих регионах запланирован предпоказ части основной экспозиции фестиваля.