Рок-группа Киану Ривза выступила на сцене впервые за 20 лет

Dogstar сыграла на фестивале BottleRock 12 композиций

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Рок-группа актера Киану Ривза Dogstar впервые за 20 лет выступила на сцене на фестивале BottleRock в Калифорнии. Об этом в воскресенье сообщил журнал Rolling Stone.

"Я скучал по совместной игре <...>, скучал по совместным выступлениям", - приводит журнал слова актера. Как отмечает журнал, группа сыграла 12 композиций, среди которых Our Little Visionary 1996 года и Happy Ending 2000 года.

Последнее выступление Dogstar было в октябре 2002 года, после этого группа распалась.

Киану Ривз снимался в таких лентах, как "На гребне волны", "Дракула", "Адвокат дьявола", сериях фильмов "Матрица" и "Джон Уик".