"Радость можно приносить, только если сам рад": каким был путь Александра Абдулова

​​​​​​Когда в 1979-м "Обыкновенное чудо" Марка Захарова вышло на экраны, Александру Абдулову было 25 лет. Заколдованный, влюбленный Медведь вмиг похитил сердца советских зрительниц, а самого актера начали ассоциировать с героем — романтичным и безрассудным. Однако о личной жизни Абдулов никогда не любил говорить, а своими дальнейшими работами доказывал, что может существовать и в совершенно других амплуа. Конечно, он продолжал играть благородных рыцарей — внешность располагала, но и злодеи, и хитрецы, и даже недотепы, как, например, в "Формуле любви", давались ему на ура. Рассказываем, каким был путь одного из самых известных и любимых советских актеров.

Александр Абдулов родился в Тобольске, но почти все детство провел в узбекском городе Фергане. Его родители работали в Ферганском русском драматическом театре: отец, Гавриил Абдулов, был его основателем, художественным руководителем и режиссером, мать, Людмила Крайнова, — гримером. Там же на сцену впервые вышел и Александр — в пять лет ему досталась роль деревенского мальчика в спектакле "Кремлевские куранты".

Однако мир Мельпомены юного Абдулова не очень привлекал: он был непоседой, постоянно хулиганил, попадался на своих проделках, и эта беззаботность, видимо, настолько ему нравилась, что он сам отказался вступать в ряды пионеров. В школе больше всего любил физкультуру и со временем даже стал мастером спорта по фехтованию. Попробовать себя в актерстве решил по настоянию отца: Гавриил Абдулов обожал театр и мечтал передать любимое дело детям, но двум старшим его сыновьям поступить в театральный институт не удалось.

После выпуска из школы Александр Абдулов отправился в Москву — штурмовать актерские факультеты. Как это нередко бывает в биографиях великих артистов, вступительные испытания он не прошел — не помогло даже рекомендательное письмо из Ферганского драмтеатра. Отучившись год на учителя физкультуры в Узбекистане, он снова приехал в Москву, и мечта сбылась: Абдулова приняли в ГИТИС на курс Иосифа Раевского.

С Николаем Шушариным и Виктором Проскуриным в спектакле "В списках не значился", 1975 год © Михаил Строков/ ТАСС

В институте, как и в школе, юноша не отличался прилежностью — учился средне, несколько раз его хотели отчислить за прогулы, но за обаяние и талант прощали. Когда Александр Абдулов был на последнем курсе ГИТИСа, его приметил Марк Захаров. Вскоре худрук "Ленкома" пригласил выпускника на главную роль в новом спектакле "В списках не значился". Все было хорошо, пока Абдулов не проспал генеральный прогон: когда он прибежал в театр, Захаров уже вывел на сцену второй состав… Вероятно, режиссер очень верил в начинающего артиста — он простил опоздание и начал репетицию заново. В итоге роль лейтенанта Плужникова принесла Абдулову премию "Театральная весна" и многолетнее сотрудничество с Захаровым: он играл во всех его фильмах и во многих спектаклях.

Захаров — мой духовный наставник. Он обладает фантастическим зарядом творческой энергии, человек-динамит — столько находок, остроумных трюков, неожиданных решений… Он разжигает жажду работать, искать Александр Абдулов

Обыкновенное чудо

По воспоминаниям однокурсников Александра Абдулова, учебу в ГИТИСе он постоянно пропускал из-за того, что ходил на "Мосфильм" в надежде попасть хоть в какой-нибудь проект. Педагоги запрещали студентам сниматься в кино, поэтому чуть не отчислили Александра, когда узнали, что он дебютировал на экране. Впрочем, его первая роль (в картине "Возле этих окон…" Хасана Бакаева) была настолько эпизодической, что юношу даже не указали в титрах. Небольшой была и вторая, зато уже со словами, — в детском фильме "Про Витю, про Машу и морскую пехоту" (Михаил Пташук) он появился в образе десантника.

После выпуска из ГИТИСа, с середины 1970-х годов Абдулову стали предлагать более заметные, а иногда и главные роли: инженер Щукин в "12 стульях" Марка Захарова, принц в "Аленьком цветочке" Ирины Поволоцкой, Митя в драме Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь". И, конечно, Медведь в "Обыкновенном чуде". Причем эта роль досталась ему не сразу. Несмотря на то что Захаров уже довольно хорошо был знаком с актером и его возможностями, он решил устроить пробы. "Ну да, конечно. Пробуют меня, а снимается потом Костолевский", — отшучивался Абдулов, ведь часто они вместе претендовали на одну и ту же роль.

Попасть мне, мальчишке, в такую компанию, в которой были Леонов, Янковский, Соломин, Купченко, Миронов, Симонова — дикое количество удивительных актеров, — это очень дорогого стоило! И то, что я не потонул в этом потоке, — их заслуга. Они меня, наверное, пожалели просто Александр Абдулов

Во время съемок "Обыкновенного чуда" актер выкладывался на полную: пел, фехтовал, оказывался от дублера и сам выполнял сложные трюки на лошади, один из которых едва не обернулся трагедией. "Помните, есть в картине такой эпизод: мой герой на полном скаку влетает под каменную арку, цепляется за нее руками и подтягивается. <...> Я пустил лошадь во весь опор, схватился за выступ арки и… не подумал о том, что ноги из стремян хорошо бы вытащить. Народ на площадке вдохнул и дружно ахнул. Лошадь на приличной скорости протащила меня, безнадежно застрявшего в стременах, волоком несколько десятков метров", — вспоминал Абдулов.

С Александрой Захаровой на съемках фильма "Убить дракона", 1988 год © Олег Иванов/ ТАСС

В 1980-е актер был на пике карьеры — ежегодно выходило по несколько фильмов с ним. Среди самых популярных: "Карнавал" (Татьяна Лиознова), "Ищите женщину" (Алла Сурикова), "Чародеи" (Константин Бромберг), "Формула любви" и "Убить дракона" (Марк Захаров), "Самая обаятельная и привлекательная" (Геральд Бежанов). Сам Александр Абдулов в те годы выделял картину "Храни меня, мой талисман" (1986) Романа Балаяна. В этой мелодраме по пушкинским мотивам он сыграл Анатолия Климова — странноватого молодого человека, который преследует супружескую пару и постепенно разрушает их отношения. Он сравнивал своего персонажа с дьяволом. Фильм получился в какой-то степени постмодернистским: стихи Пушкина смешиваются с танцами мимов, в роли самих себя появляются Михаил Козаков и Булат Окуджава, а главные герои собираются на дуэль. Соперником по сценарию стал Олег Янковский, с которым в действительности актеры были очень близки: они дружили, вместе снимались в 16 фильмах и десятки лет играли на одной сцене в "Ленкоме".

Александр Абдулов любил эксперименты, поэтому в 1989 году сыграл в еще одной фантасмагорической драме. "Картина Сергея Соловьева "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" была для меня каким-то диким, непонятным маразмом, а сейчас я пришел к мысли, что это и есть реализм и это про нас", — рассуждал актер. В 1990 году этот перестроечный артхаус о жизни в коммунальной квартире показали в программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

Думаю, человек любой творческой профессии должен стремиться сделать что-то неожиданное, непривычное. Мне кажется, популярность не в том, чтобы они шли на фильм или спектакль, ожидая, чем ты их сейчас удивишь. В творчестве нужно быть непредсказуемым… Александр Абдулов

В 1990-е и 2000-е годы, в отличие от многих советских актеров, привыкших к определенным стандартам кинематографа и не сумевших принять новые реалии, Абдулов продолжал активно сниматься. Его фильмография расширялась быстро и будто бы хаотично: криминальные драмы, исторические фильмы, телесериалы, комедии — нередко довольно проходные. Однако были и жемчужины: "Гений" Виктора Сергеева, где Абдулов играл вместе с Иннокентием Смоктуновским, "Настя" Георгия Данелии, "Дело о мертвых душах" Павла Лунгина, "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко.

"Все свои киноработы я люблю. Все. Даже не очень удачные. Это моя кровь, мои нервы. В каждую вложено время, кусочек сердца, и я готов нести ответ за каждую из них", — говорил актер. Всего в его фильмографии более 100 ролей, приблизительно половина из них — главные.

Второй дом

Карьера Абдулова в кино была стремительной, но и про театр он никогда не забывал. "Я всегда говорил и повторяю вновь и вновь, что мой настоящий дом — это театр, а именно "Ленком"…", — признавался артист. Он участвовал во многих знаковых постановках театра, где проявлял себя в разных амплуа. В рок-опере "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" сыграл главную роль — чилийского разбойника, в "Юноне и Авось" — брошенного жениха Фернандо Лопеса, Пылающего еретика и Человека от театра, в провокационном спектакле-манифесте "Диктатура совести" выходил с монологом Верховенского из "Бесов".

В заглавной роли в рок-опере "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", 1978 год © Валерий Христофоров/ ТАСС

Я очень благодарен Захарову за то, что ему удалось "сломать" меня. Я счастлив, что сегодня у меня нет амплуа. Захаров предложил мне роль Сиплого в "Оптимистической трагедии", когда казалось, что я навечно останусь романтическим героем из "Обыкновенного чуда". Или, например, Верховенский в "Диктатуре совести"… Это роли, о которых в кино и мечтать не приходится Александр Абдулов

Обрел в "Ленкоме" Александр Абдулов и любовь: в 1976-м в театре он познакомился со своей будущей женой Ириной Алферовой. Позже и он, и она вспоминали, что влюбились друг в друга с первого взгляда. В 1980-е годы Абдулова и Алферову называли самой красивой парой страны: они вместе снимались в фильмах "Предчувствие любви" и "С любимыми не расставайтесь", воспитывали Ксению — дочь Ирины от первого брака. Однако в 1990-е годы после 17 лет брака артисты развелись.

С Ириной Алферовой во время съемок новогодней передачи "Аттракцион", 1982 год © Виталий Созинов/ ТАСС

В 1993 году Абдулов создал театральный фестиваль "Задворки", который несколько раз проходил в Москве. Он задумывался как праздник для работников "Ленкома", но по сути был благотворительной акцией, к которой присоединялись и другие знаменитости. "С каким сумасшедшим энтузиазмом все пилили, строгали, строили, убирали! Каждый пытался приобщиться к этому празднику, сделать что-то полезное. Это было совсем не коммерческое мероприятие и не просто закрытие очередного театрального сезона, а действительно культурное событие", — вспоминал Александр Абдулов. Известные артисты давали концерты во дворе театра, а вырученные деньги направляли на добрые дела. Благодаря Абдулову и доходам от "Задворков" в одном из подмосковных детских домов появились компьютерные классы, а еще был восстановлен храм Рождества Богородицы в Путинках. "Актер, по большому счету, приносит людям радость, а радость можно приносить, только если сам рад", — говорил артист.

В 2008 году в этом храме состоялось отпевание Александра Абдулова. Он скончался после тяжелой болезни — за несколько месяцев до этого актеру диагностировали четвертую стадию рака легкого. Ему было всего 54 года. "Конечно, у меня очень много несыгранных ролей — ролей, которые мне очень хотелось бы сыграть… Но не думаю, что я такой уж нереализованный артист. Не могу гневить Бога, — рассуждал Александр Абдулов. — Моя судьба в театре сложилась удачно. Да и в кино из шестидесяти картин, в которых я снялся, есть пять, может быть, семь, за которые я отвечаю".

Дарья Шаталова