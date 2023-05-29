Победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения" выйдет в России 14 сентября

Картина заняла второе место в ежегодном рейтинге голосования кинокритиков за участников конкурсной программы, составляемой изданием ScreenDaily

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Психологический триллер французской постановщицы Жюстин Трие "Анатомия падения" - обладатель Золотой пальмовой ветви за лучший фильм 76-го Каннского кинофестиваля - выйдет в российский кинотеатральный прокат в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Про: взгляд" в понедельник.

"Победителем 76-го Каннского кинофестиваля стал психологический триллер Жюстин Трие "Анатомия падения". В России кинопрокатная компания "Про: взгляд" выпустит фильм 14 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

"Анатомия падения" рассказывает о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа. Главную роль в картине сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер. Представители "Про: взгляд" отметили, что премьера фильма во Дворце фестивалей в Канне сопровождалась десятиминутными аплодисментами. Фильм занял второе место в ежегодном рейтинге голосования кинокритиков за участников конкурсной программы, составляемой изданием ScreenDaily. При этом права на показ "Анатомии падения" в России "Про:взгляд" приобрели еще в 2022 году после прочтения сценария картины.

Жюстин Трие не первый раз участвовала в основном конкурсе Каннского фестиваля. Ее картина "Соблазн" (Sibyl) с актрисой Виржини Эфира входила в шорт-лист конкурса в 2019 году. Трие также неоднократно становилась номинанткой престижной национальной кинопремии "Сезар".