Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств

Он сохранит за собой должность худрука учебного заведения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин назначен ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе учебного заведения.

"Высшая школа сценических искусств объявляет о назначении Константина Райкина своим ректором. <…> С вступлением Константина Райкина в должность ректора завершился период правовой неопределенности, продолжавшийся в Школе в течение полутора лет. В настоящее время все юридические вопросы полностью урегулированы", - рассказали в пресс-службе. При этом Райкин сохранит за собой должность худрука учебного заведения.

В июне 2022 года стало известно, что ректор ВШСИ Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве, умер в одной из московских клиник. Полянкин находился под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе, в школе установят мемориальную доску в память о бывшем ректоре. "10 лет назад была создана уникальная творческая и учебная площадка, и Анатолий Евсеевич сделал очень много в период ее становления", - сказал Райкин, чьи слова приводятся в сообщении.

О планах

Райкин после долгого перерыва наберет свой актерско-режиссерский курс. "Мы провели уже два тура отбора абитуриентов по нескольким театральным профессиям - театровед-драматург, театральный художник и технолог - и готовимся к решающему третьему туру. После долгого перерыва я набираю студентов на смешанный актерско-режиссерский курс под своим руководством. И впервые в мастерской Якова Ломкина заочно будут обучать синтетических артистов - артист драмы и артист мюзикла", - сказал он.

Он сообщил, что в июле будут вручены дипломы выпускникам двух актерских курсов и курса театроведения и драматургии. В этом году ВШСИ отмечает десятилетие, а следующий год будет юбилейным для "Сатирикона". "У нас очень много планов, и ответственность на мне большая", - отметил Райкин.

В сентябре планируется открытие эндаумент-фонда ВШСИ, добавили в пресс-службе. "Совместно с Фондом развития культуры и современного искусства "Территория" до конца года будет запущена региональная программа дополнительного образования и повышения квалификации", - рассказали в учебном заведении. К сложившемуся коллективу педагогов ВШСИ присоединятся новые преподаватели из числа первых выпускников ВШСИ, а также выпускников режиссерского факультета ГИТИСа, мастерской Сергея Женовача. Также пройдут конкурсы проектов на ребрендинг ВШСИ и освоение новых территорий здания.

Высшая школа сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина) создана в 2013 году и проводит обучение по ряду специальностей, в том числе актерское искусство, режиссура театра, театроведение и др. Кроме того, Центр непрерывного образования ВШСИ осуществляет профессиональную переподготовку и повышение квалификации по всему спектру театральных профессий. За 10 лет обучение в Центре прошли более 2 тыс. специалистов.