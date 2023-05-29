В Набережных Челнах состоится фестиваль русских зарубежных театров

Он пройдет с 21 по 29 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Творческие коллективы из семи стран примут участие в пятом Международном фестивале русских зарубежных театров, который пройдет с 21 по 29 июня на площадке Русского драматического театра "Мастеровые" в Набережных Челнах, сообщили в понедельник организаторы.

"На этот раз уникальный форум соберет семь театральных коллективов из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Южной Осетии. Всего в фестивале примут участие более 220 артистов из семи стран", - отметили в пресс-службе фестиваля.

На смотр приедут Ереванский русский драматический театр имени К. С. Станиславского, Юго-Осетинский государственный драматический театр имени К. Хетагурова, Государственный Молодежный театр Узбекистана, Национальный драматический театр имени М. Горького из Белоруссии, Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова из Казахстана и Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера из Абхазии. Россию представит Русский драматический театр "Мастеровые", который завершит фестиваль спектаклем "То самое".

Официальная церемония открытия пройдет 23 июня, тогда же покажут первый спектакль фестиваля - "Женитьба Бальзаминова" Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского. Смотр 2023 года посвящен 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского. По его произведениям представят пять спектаклей: "Снегурочка. Не сказка", "Opus 40. Бесприданница", "Красавец мужчина", "Женитьба Бальзаминова" и "На бойком месте". Все спектакли будут транслироваться онлайн. Программа предусматривает и образовательную сессию для руководителей театров и специалистов учреждений культуры, сообщили организаторы.

Фестиваль русских зарубежных театров стартовал в 2019 году. Тогда на сценах московских театров показали спектакли русских государственных театров ближнего зарубежья. В 2020 году фестиваль также состоялся в столице, в 2021 площадкой стал Театр им. Волкова в Ярославле, в 2022 фестиваль принимала Тамбовская область. Фестиваль организован фондом "Столица" при поддержке Минкультуры России.