Фильмы из России вошли в конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля

В этом году в основную конкурсную программу были отобраны 53 фильма

ШАНХАЙ, 29 мая. /ТАСС/. Несколько российских работ вошли в основную конкурсную программу 25-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF), который пройдет с 9 по 18 июня. Об этом говорится в сообщении организаторов киносмотра, распространенном в понедельник.

В категорию полнометражного кино жюри включило совместную работу России и Грузии - фильм "Джонджоли" режиссера Оксаны Бычковой. На главный приз кинофестиваля в этой категории будут претендовать еще 11 фильмов из Бельгии, Великобритании, Индии, Испании, Италии, Ирана, Китая, Японии.

Еще две работы из России будут представлены в категориях короткометражных фильмов и мультфильмов. Речь идет о картинах "Дом, в котором мы жили" Андрея Кречетова и "Украденная мелодия" Юрия Богуславского.

Основная конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из таких категорий, как "Полнометражные фильмы", "Анимационное кино", "Документальные работы" и "Короткометражные фильмы". В этом году в основную конкурсную программу были отобраны 53 фильма: 24 художественных, 5 документальных, 10 анимационных картин и 14 короткометражных фильмов.

Подготовка программы 25-го Шанхайского кинофестиваля началась во второй половине 2022 года. За это время организаторы получили почти 8,8 тыс. работ из 128 стран и регионов мира. В 2023 году SIFF отметит 30-летие с момента проведения первого кинофестиваля.

История фестиваля

Шанхайский международный кинофестиваль организуется с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.

Российские киноработы до начала ковидных локдаунов традиционно принимали участие в конкурсной программе SIFF. В 2019 году фильм Павла Лунгина "Братство" получил награду в номинации "Лучший сценарий", а в 2017 году сразу двух "Золотых кубков" в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший сценарий" удостоился фильм режиссера Ивана Болотникова "Хармс".

В 2021 году российская драма "Совесть" режиссера Алексея Козлова получила награды сразу в двух номинациях. Данный фильм был признан на киносмотре лучшим в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа".