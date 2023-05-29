В Петербурге состоится фестиваль народной песни "Добровидение"

Он пройдет с 9 по 11 июня

ТАСС, 29 мая. Восьмой Международный фестиваль народной песни "Добровидение" пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 июня. Об этом в понедельник сообщил председатель оргкомитета фестиваля, депутат Государственной думы Олег Нилов.

"110 коллективов приедут в Санкт-Петербург в этом году из более чем 50 регионов страны, из разных стран. Впервые приедут представители чуть ли не половины мира, если брать население, - Индия, Китай, и другие дружественные страны пришлют своих артистов, свои коллективы", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС. Он отметил, что обязательно участие примут представители Донбасса.

По его словам, в качестве почетных гостей приглашены именитые коллективы - Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический Воронежский русский народный хор имени Массалитинова и другие.

Как отметил главный режиссер фестиваля, декан факультета режиссуры и продюсерского мастерства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Аскольд Конович, фестиваль начнется в знаковую для Петербурга дату - день рождения Петра I. В рамках "Добровидения" состоятся несколько мероприятий, среди них - концерт в Государственной академической капелле, мероприятие в ЦПКиО имени Кирова, гала-концерт на стадионе "Сибур Арена".

"Гала-концерт - театрализованное действо, в нем будет задействовано около 30 коллективов и исполнителей - это почти 700 человек. Это мощнейшее мероприятие, которое будет идти около четырех часов. Условно мы называем его по смыслу песней Иосифа Давыдовича Кобзона, который эту песню начнет петь на экране, а потом подхватят все участники, "Что же такое мы". Это очень важный момент для фестиваля", - рассказал режиссер.

В 2022 году "Добровидение" состоялось в Санкт-Петербурге 20-21 мая. Главная цель фестиваля - продвижение фольклора и народных традиций, которые складывались веками и несли в себе суть ментальности того или иного народа.