Произведения Шварца и Киплинга впервые переведут на адыгейский и кабардинский языки

Переводить будут такие книги, как "Сказка о потерянном времени", "Два клена", "Два брата" и "Маугли"

МАЙКОП, 29 мая. /ТАСС/. Адыгейский государственный университет запустил второй сезон Международного конкурса литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ. Конкурсантам предложено впервые перевести на адыгейский и кабардино-черкесский языки произведения Александра Волкова, Евгения Шварца, Редьярда Киплинга и других классиков литературы, сообщил ТАСС в понедельник ректор вуза Дауд Мамий.

"Мы предлагаем нашим конкурсантам погрузиться в так называемую "память детства", переведя на родные языки произведения классиков, а также проиллюстрировать их. В номинации "переводы" конкурсантам предложено перевести ранее не переводившиеся с русского на адыгейский и кабардино-черкесский языки произведения "Руслан и Людмила" Александра Пушкина, "Волшебник изумрудного города" Александра Волкова, "Сказка о потерянном времени", "Два клена", "Два брата" Евгения Шварца, "Маугли" Редьярда Киплинга и "Поллианна" Элиноры Портер. Предлагается также перевести на русский и проиллюстрировать произведения Киримизе Жанэ, Нальбия Куека, Нурбия Багова, Пшимафа Кошубаева и других авторов адыгейской литературы", - сказал он.

Запущенный в прошлом году первый сезон Международного конкурса прошел под названием "ЦIыкIужъый" ("Малышок"), он был направлен на поиск неопубликованных ранее произведений для детей в возрасте от трех до пяти лет. На рассмотрение жюри поступило 623 заявки от авторов из 5 стран мира и 35 регионов России. По его итогам подготовлены к печати шесть книг, авторами которых являются победители и призеры первого сезона конкурса.

"В 2023 году конкурс будет направлен на поиск произведений для детей в возрасте от 7 до 10 лет и пройдет под названием "Сыеджакlу" ("Я читатель"). Жюри принимаются рукописи неопубликованных ранее произведений и переводов на адыгейском, кабардино-черкесском и русском языках в прозе или в стихах, а также иллюстрации к произведениям для детей. Впервые в этом году в номинации переводы будут приниматься добавлены переводы произведений для детей с кабардино-черкесского на русский язык", - рассказала ТАСС председатель жюри конкурса Лейла Курашинова.

Международный конкурс литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ проводится ежегодно в трех основных номинациях: проза и поэзия, переводы, иллюстрации. В нем могут принять участие авторы в возрасте старше 18 лет, пишущие на адыгейском, кабардино-черкесском и русском языках, переводчики и иллюстраторы произведений для детей. Прием заявок на конкурс стартует 1 июня, имена победителей жюри объявит 15 ноября.