Музей-заповедник "Павловск" рассчитывает к 2027 году отреставрировать более 20 объектов

В списке оказался ансамбль Красной долины с Елизаветиным павильоном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Павловск" готовит программу капитального ремонта и реставрации к 250-летию основания города Павловска, которое будет отмечаться в 2027 году. В него предполагается включить более 20 объектов, сообщила журналистам в понедельник директор музея-заповедника Вера Дементьева.

"2027 год: готовится программа, куда войдут все наши объекты, которые требуют реставрации, в том числе те объекты, до которых руки не доходили еще с послевоенных времен, - разрушенные еще в годы войны", - рассказала Дементьева во время пресс-тура, посвященного планам музея-заповедника на высокий сезон. В общей сложности речь идет о 23 объектах, которые нуждаются в капитальном ремонте и реставрации, уточнила она.

В частности, с послевоенных лет ждет реставрации находящийся на грани утраты ансамбль Красной долины с Елизаветиным павильоном, павильоном "Руина", каскадом, мостом. Также в этот перечень, как рассчитывают в музее-заповеднике, войдут павильон Трех граций, Каменный амфитеатр и другие объекты.

Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII - начала XIX веков, является памятником культурного наследия, находящимся под защитой ЮНЕСКО. Павловск превратился в императорскую резиденцию со вступлением Павла I на престол в 1796 году. В июне 1918 года Павловский дворец и парк были преобразованы в государственный музей.

В 2020 году в соответствии с распоряжением правительства России ГМЗ "Павловск" перешел из городского подчинения в федеральное. Функции и полномочия учредителя музея-заповедника осуществляет Минкультуры России.