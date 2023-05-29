Музей-заповедник "Павловск" посвятит праздник "Императорский букет" Ивану Крылову

Мероприятие пройдет в июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Павловск" посвятит праздник "Императорский букет" баснописцу Ивану Крылову. Мероприятие пройдет в июле. Об этом в понедельник сообщила журналистам директор учреждения Вера Дементьева.

"Императорский букет" в этом году будет посвящен Ивану Андреевичу Крылову. <...> Именно в Павловске [была написана] знаменитая басня "Василек", которой исполняется в этом году 200 лет", - рассказала Дементьева в ходе пресс-тура, посвященного планам на сезон 2023 года.

Стихотворение "Василек" автор посвятил хозяйке Павловска императрице Марии Федоровне. На празднике, который планируется провести в середине июля, будут представлены флористические композиции, которые станут свободными фантазиями на тему сюжетов басен Крылова. Также для гостей готовят театрализованную и музыкальную программу.

Говоря о планах на высокий сезон 2023 года, Дементьева также рассказала, что 3 и 4 июня в музее-заповеднике состоится праздник "Сиреневый променад", приуроченный к цветению богатой коллекции сирени в Павловском парке. В конце августа посетителей ждет арт-праздник "Осенняя пастораль" в возрожденном Садоводстве Боде; в начале сентября - детский экологический фестиваль "Павловская белка"; а в конце сентября, в период золотой осени, - "Павловский кофе-джаз" с выступлениями джазовых коллективов.

В выставочной программе на ближайшие месяцы - проект "Овца, петух и утка" в Библиотеке Росси (откроется 29 июня), где на основе документов, гравюр и музейных предметов будет рассказано о первых воздухоплавательных опытах, отметила Дементьева. В октябре посетителям представят экспозицию, посвященную княгине Елене Павловне. Супруга князя Михаила Павловича, владельца Павловска по завещанию императрицы Марии Федоровны, Елена Павловна покровительствовала благотворительным заведениям в сферах просвещения и здравоохранения. Она способствовала отмене крепостного права, с ее именем связано открытие первой в России консерватории.

Рост посещаемости

По данным, предоставленным пресс-службой музея-заповедника, за период с января по май его посетили более 505 тыс. человек, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. По итогам 2022 года музей-заповедник принял более 1,6 млн посетителей. Основную часть гостей составляют петербуржцы, москвичи и гости из других регионов России.

"Если в парке у нас еще имеется резерв посещаемости, то дворец - в дальнейшем мы столкнемся с необходимостью введения каких-то ограничений", - отметила Дементьева. Одномоментно во дворце могут находиться не больше тысячи посетителей - и этот показатель уже достигнут. В этой связи директор пояснила, что в музее-заповеднике не планируют сокращать выходные дни или продлевать часы работы. "Мы этого делать не будем, потому что это вещи настолько ценные - мы единственный музей, который показывает русское убранство интерьеров конца XVIII - начала XIX века", - добавила она.

О музее-заповеднике

Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII - начала XIX века, - памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Павловск превратился в императорскую резиденцию со вступлением Павла I на престол в 1796 году. В июне 1918 года Павловский дворец и парк были преобразованы в государственный музей.

В 2020 году по распоряжению правительства России ГМЗ "Павловск" перешел из городского подчинения в федеральное. Функции и полномочия учредителя музея-заповедника осуществляет Минкультуры России.