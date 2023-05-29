Пермская галерея сможет выставить в новом здании в 10 раз больше экспонатов из фондов

Сейчас галерея располагается в помещении Спасо-Преображенского собора и может выставлять менее 1,5% "запасников"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Возможности нового здания позволят Пермской художественной галерее выставлять порядка 15% своих фондов, сейчас галерея располагается в помещении Спасо-Преображенского собора и может выставлять менее 1,5% "запасников", сообщил в понедельник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной празднованию 300-летия Перми.

"Художественная галерея - колоссальный проект, <...> когда галерея строится с нуля. Как правило, галереи размещаются в приспособленных помещениях, памятниках архитектуры. К декабрю мы должны достроить галерею площадью более 20 тыс. кв. м и обеспечить возможность выставки порядка 15% наших "запасников", сейчас это меньше 1,5%", - сказал Махонин, отметив, что это также дает возможность освободить здание Спасо-Преображенского кафедрального собора и передать его Русской православной церкви, "восстановив историческую справедливость".

Строительство нового здания Пермской галереи ведется в историческом центре Перми на территории культурного пространства "Завод Шпагина" при поддержке федерального правительства. Общая площадь будущей галереи превысит 21 тыс. кв. м, что в семь раз больше существующей. По данным правительства региона, это позволит применять современные технологии для сохранения коллекции и популяризации изобразительного и пластического искусства. Наряду с экспозиционными залами в здании разместится библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Пермская художественная галерея была создана в 1890 году на базе художественного отдела Научно-промышленного музея. С 1932 года музей располагается в здании бывшего Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором удалось сохранить уникальный резной иконостас, привезенный из монастыря в селе Пыскор (Пермский край). Коллекция Пермской галереи насчитывает порядка 60 тыс. единиц хранения, в том числе произведения отечественного, западноевропейского искусства различных художественных школ, стилей и направлений XV-ХХ веков. В галерее собраны коллекции античной керамики, искусства Древнего Египта, Тибетской бронзы, прикладного искусства Японии, Индии, Китая. Также в галерее представлено аутентичное собрание работ в Пермском зверином стиле, а гордостью галереи является уникальная коллекция Пермской деревянной скульптуры, насчитывающая около 400 памятников XVII-XX веков.