Более 5 тыс. зрителей посетили спектакли на фестивале "Мелиховская весна" в Подмосковье

В этом году фестиваль принял 20 театральных коллективов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" проходил на территории музея-заповедника А. П. Чехова в Московской области с 19 по 28 мая. Зрителями представленных спектаклей стали более 5 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Мелиховская весна" прошла в Московской области уже в 23-й раз. В этом году фестиваль принял 20 театральных коллективов и 5 300 зрителей. Появилась новая увеличенная сцена, которая дает театрам больше возможностей, позволяет привозить сюда самые технически сложные постановки. Скоро в музее-заповеднике "Мелихово" появится и дополнительная новая инфраструктура. [Губернатор Московской области] Андрей Юрьевич Воробьев поддержал проект развития усадьбы, и в следующем году, я уверен, мы увидим в Мелихове удобную парковку и другие дополнительные улучшения, которые коснутся сервиса и комфорта посетителей", - привели в тексте слова министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова.

В пресс-службе рассказали, что в течение 10 дней театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя и других городов представляли свои спектакли по произведениям Чехова или о нем самом, а также постановки по А. Н. Островскому в рамках специальной программы "Чехов+".

"Разные театры ставят спектакли на основе произведений А. П. Чехова, и я считаю, что их нужно проверять здесь, в "месте силы". Потому что Мелихово - то место, где зарождались многие знаковые произведения. И эта земля способна дать дополнительный импульс спектаклям или, наоборот, сказать: "Ребята, вы идете не той дорогой". Чехов может быть разным, провокационным, каким угодно, главное, он должен быть нескучным и живым - это мое понимание. Антон Павлович писал о живых людях, о живых проявлениях, и тем самым перевернул представление о театре, создав новое видение, которое разошлось по всей планете", - процитировали в сообщении художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова и фестиваля Константина Хабенского.

В материале отмечается, что в этом году у фестиваля появился новый фирменный стиль, основанный на рисунках писателя, - он отражен в оформлении сцены, на сувенирной и полиграфической продукции.