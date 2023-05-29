29 мая, 17:19,
обновлено 29 мая, 18:11

Концертный директор "Ночных снайперов" опроверга информацию об отмене концертов Арбениной

Выступления пройдут в Москве, Нальчике, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в честь 30-летия коллектива, который запланирован на 8 июля в Москве, состоится. Также выступления артистки в Нальчике (7 июня), в Ростове-на-Дону (9 июня), Краснодаре (12 июня) и Волгограде (13 июня) не отменены несмотря на травму певицы, сообщила в понедельник ТАСС концертный директор группы Александра Рерих.

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на представителей концертных площадок сообщил об отмене концертов Арбениной и "Ночных снайперов" в Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

"Запланированные концерты состоятся в свои даты, в Москве в том числе", - сказала собеседница агентства. "Были некие сомнения, когда артистка получила травму спины. Но она хорошими темпами идет на поправку, поэтому концерты состоятся", - пояснила Рерих.

25 мая в Зеленом театре в Нальчике сообщили о том, что концерт отменен по состоянию здоровья артистки. 

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