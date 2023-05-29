"Чайф" выступит дуэтом с Зоей Бербер в честь 300-летия Перми

Выступление состоится в рамках большого летнего фестиваля "Город встреч", приуроченного к 300-летию Перми

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. В Перми в рамках большого летнего фестиваля "Город встреч" группа "Чайф" выступит дуэтом с актрисой Зоей Бербер, рассказал в понедельник российский фигурист, продюсер и режиссер мероприятия в Перми Илья Авербух в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной 300-летнему юбилею города.

"Мы постарались сделать программу максимально обширной. Главная задача в том, чтобы Пермь почувствовала внутреннее праздничное настроение, и при этом ощутила себя как место встречи, куда все стремятся попасть. Поэтому родилось название "Город встреч", - рассказал Авербух. - Первая встреча произойдет на Речном вокзале, на набережной - встреча группы "Чайф", которая приплывет на корабле. Этот же корабль потом заберет людей, и они отправятся дальше - в путешествие по Каме".

События фестиваля

По словам режиссера фестиваля, каждое событие в "Городе встреч" будет нести в себе элемент наставничества. "Поэтому группа "Чайф" будет выступать не только сольно, но и вместе с различными людьми, которые являются безусловной гордостью Перми, в том числе и Зоей Бербер, которая выйдет с ними на сцену, и они споют дуэтом. Обсуждаем сейчас эту историю", - отметил Авербух, добавив, что это будет "совместное большое действо, которое даст толчок всему празднику".

По замыслу создателя летнего фестиваля, на пермской эспланаде перед зданием академического Театра-Театра появится "уникальная и оригинальная сцена", которая станет универсальной локацией для горожан, где будут проходить лекции, звучать музыка, проходить локальные фестивали. В частности, 8-9 июля здесь состоится эко-фестиваль "Переработка", на котором будут петь "переработанные" хиты. Хедлайнером мероприятия станет Антон Беляев и группа Therr Maitz. Также в планах организаторов провести на этой сцене фольклорный фестиваль "Обряды-Наряды".

Во второй половине июня, по словам Авербуха, вся Пермь станет театральными подмостками на Фестивале нового театра. "Спектакли пройдут в цветочных магазинах, в скверах, на рынках, автобусных остановках, а балет будет дан на трамвайных путях", - рассказал режиссер "Города встреч". В августе же в столице Прикамья пройдет фестиваль экстремальных видов спорта "Веди себя культурно", участие в котором примут российские и зарубежные спортсмены. Необычно то, что аккомпанировать их выступлениям будет классический симфонический оркестр. Помимо этого, тема спорта будет продолжена первыми Семейными спортивными играми на набережной Камы. "Помните "Папа, мама, я - спортивная семья"? Спорт - норма жизни, и мы приглашаем семьи", - сказал режиссер.

"Пермь идет дальше: у всех всегда День города, а мы зададим темп большим вечерним гала-шоу, которое отметит в конце августа всю эту линейку событий. Итогом летней программы станет Ночь рождения Перми, когда после завершения все не закроется, а наоборот откроется: музеи, рестораны, театр", - рассказал Авербух.

О юбилее Перми

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.