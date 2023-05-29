В Перми в цехе "Завода Шпагина" покажут балет по "Ленинградской симфонии" Шостаковича

Выступление состоится 22 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Одноактный балет на первую часть "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича покажут в Перми 22 июня в цехе "Завода Шпагина" в рамках патриотического фестиваля "Оружие Победы". Об этом рассказал в понедельник продюсер фестиваля "Оружие победы" и член оргкомитета "Пермь-300" Гавриил Гордеев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной празднованию 300-летнего юбилея столицы Прикамья.

"Фестиваль "Оружие Победы" - это выражение благодарности всему населению города, значительная часть которого трудится в оборонной промышленности, и в то же время это большой патриотический и просветительский проект для молодежи, потому что сердцем фестиваля станет именно музейная экспозиция, которая объединит 300 лет истории сегодняшнего военно-промышленного комплекса", - рассказал Гордеев.

По его словам, фестиваль будет состоять не только из экспозиции военной техники, но также из серии мероприятий патриотической направленности. В частности, 10 июня фестиваль откроется большим концертом "Вера в Победу", организованным совместно с Пермской епархией. 12 июня на городской эспланаде откроется памятная звезда выдающемуся конструктору Пермского порохового завода Давиду Гальперину, а 22 июня, в День памяти и скорби, в цехе "Завода Шпагина" дадут одноактный балет на первую часть "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича, созданной в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. "И это символично, потому что постановка осуществляется учащимися Пермского государственного хореографического училища, которое было эвакуировано в 1941 году в Пермь вместе с Ленинградским академическим театром оперы и балета им. Кирова, сейчас это Мариинский театр", - отметил Гордеев.

Также 2 июля, в день присвоения Перми указом президента России звания "Город трудовой доблести", пройдет открытие памятной стелы на отреставрированной Площади трех столетий у Речного вокзала, а на эспланаде в этот день состоится большой концерт с участием группы "Любэ". Помимо этого, в июле в Перми можно будет увидеть большое авиашоу "Крылья Пармы" с участием авиационной группы высшего пилотажа "Русь".

О фестивале

"Оружие Победы" - одно из флагманских событий 300-летия Перми. Накануне Дня города (12 июня) выставки военной техники в рамках фестиваля откроются на двух городских площадках. В социокультурном пространстве "Завод Шпагина" будет представлено порядка 400 экспонатов: гаубицы, пушки, минометы, станки, элементы бронепоездов - как оригиналы, так и копии. Вторая выставка будет организована в Музее пермской артиллерии, в нее войдут 48 экспонатов. Посетители выставок также смогут увидеть различное оборудование, документы, плакаты, военную и гражданскую продукцию промпредприятий Прикамья, а также познакомиться с историями заводчан, сыгравших ключевую роль в становлении пермской промышленности. Завершится фестиваль, посвященный людям труда и достижениям пермских промышленников, в октябре.

Фестиваль проводится по инициативе губернатора Пермского края при участии Пермского краеведческого музея и крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Авторами и создателями проекта стали продюсер, член регионального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Гавриил Гордеев и член Общественной палаты РФ Ямур Гильмутдинов. Фестиваль также поддержал заместитель председателя правительства РФ и руководитель федерального оргкомитета "Пермь-300" Дмитрий Чернышенко.