На кинофестивале "Медвежонок" в Перми 1 июня будут бесплатно показывать фильмы

Фестиваль будет проходить с 1 по 4 июня 2023 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бесплатные кинопоказы пройдут 1 июня на первом Всероссийском фестивале детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" в Перми в честь Дня защиты детей. Об этом рассказал в понедельник президент фестиваля и член оргкомитета "Пермь-300" Гавриил Гордеев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной празднованию 300-летнего юбилея столицы Прикамья.

"Первый всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" пройдет уже с 1 по 4 июня. 1 июня откроется детский городок на городской эспланаде, с большим экраном, кинозалом, кучей активностей. 1 июня в честь Дня защиты детей показы будут бесплатные, 2 июня состоится официальное торжественное открытие, а со 2 по 4 июня пройдут кинопоказы и мероприятия для гостей фестиваля", - рассказал Гордеев.

По словам президента фестиваля, в рамках "Медвежонка" будет объявлен конкурс сценарных работ при поддержке кинокомпании "Централ партнершип". "Будем принимать заявки на полнометражное кино, в сентябре будем подводить итоги. Возможно, в дальнейшем эти фильмы вновь придут на фестиваль и будут участвовать", - отметил Гордеев.

Он также рассказал, что организаторы фестиваля столкнулись с ажиотажем со стороны продюсеров, кинопроизводителей, продакшенов и кинопрокатчиков. "Работ очень много, конкурсная программа большая. Она состоит из четырех основных программ: лучшие отечественные фильмы для семейной аудитории, созданные в 2022-2023 годах, мультипликационные фильмы, сериальная программа и программа "12+" для детей старшего возраста", - сказал Гордеев, добавив, что это первый фестиваль, в котором половина жюри будет состоять из детей, "что очень важно для продюсеров и кинопроизводителей".

Фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" будет проходить в Перми впервые с 1 по 4 июня 2023 года. Он станет частью большой программы празднования 300-летия столицы Прикамья. Площадками для проведения фестиваля станут кинотеатр "Синема 5" в ТЦ "iMALL "Эспланада" в центре Перми, кинотеатр "Кристалл", частная филармония "Триумф" и театр оперы и балета им. П. И. Чайковского.

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.