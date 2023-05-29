В Москве назвали победителя девятого фестиваля молодых поэтов "Филатов фест"

Главный приз и приз зрительских симпатий получила поэтесса Елизавета Евстигнеева

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Лауреатов девятого всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии "Филатов фест" объявили в понедельник в Центральном доме актера в Москве. Обе награды - главный приз и приз зрительских симпатий - получила московская поэтесса Елизавета Евстигнеева, передает корреспондент ТАСС.

"Поразительное дело, иногда я называю имя человека, которому ставлю высший бал, и далеко не всегда это имя получает наше гран-при. Сейчас я вижу полное совпадение, я тоже поставил высшую оценку этому человеку. Победила 19-летняя Елизавета Евстигнеева", - объявил со сцены председатель жюри писатель Игорь Волгин.

Выбор профессионального жюри также поддержали и зрители. Вместе с главной наградой "Филатов феста" Евстигнеева получила приз зрительских симпатий. Всего в финал фестиваля вышли 12 поэтов из разных регионов России. "Я знаю, что Лиза участвовала у нас в прошлом году, но до финала не дошла. Я тогда сказал, что финал [у нее] впереди", - сказал член жюри Александр Вулых. Как отметил основатель и художественный руководитель фестиваля поэт Влад Маленко, 19-летняя Евстигнеева - самая юная участница "Филатов феста" за всю его историю. Лауреат девятого сезона фестиваля в ответном слове попросила восстановить ее в Литературном институте им. М. Горького.

В этом году на участие фестивале поступило более 2,3 тыс. заявок, что стало рекордом. Победительница получит денежный приз в 1 млн рублей. Кроме того, на стихи Евстигнеевой снимут профессиональные видеоклипы, издательский дом "Зебра Е" выпустит сборники ее стихов, а саму лауреатку примут в Союз литераторов РФ без вступительного взноса. Также победительница получит возможность принять без отбора участие в работе арт-кластера "Таврида".

"Мне очень понравилось, что у каждого все по-разному. Вы предлагали каждый свой вариант мира, - обратился ко всем финалистам член жюри, поэт Дмитрий Воденников. - С этим миром можно было не согласиться, с этим миром можно было спорить, даже мимо него можно было пройти. Но он всегда был новым миром". Воденников пожелал молодым поэтам, чтобы их всегда исправляли, поскольку, "если вас исправляют, вы идете правильным путем".

Всероссийский фестиваль молодой поэзии посвящен памяти актера, режиссера, драматурга и поэта Леонида Филатова (1946-2003). Фестиваль основан в 2014 году поэтом и режиссером Владом Маленко и призван привлечь внимание к культурному наследию Филатова, а также "стать движущей силой, направленной на выявление молодых талантливых поэтов во всех регионах России". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.