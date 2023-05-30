В Третьяковской галерее открылась выставка "Юрий Купер. Сфумато"

Экспозиция включает в себя живопись художника, графику, скульптуру, театральные эскизы и макеты, а также видеоинсталляции

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Выставка "Юрий Купер. Сфумато" открылась в Третьяковской галерее во вторник. Экспозиция охватывает более 40 лет творчества художника, сообщила пресс-служба музея.

"Государственная Третьяковская галерея представляет персональную выставку современного художника Юрия Леонидовича Купера. Задуманная как ретроспектива, она охватывает значительный период творчества художника начиная с 1980-х до сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Главная задача проекта - представить широкий спектр творческих исканий художника. Посетители смогут увидеть живопись художника, графику, скульптуру, театральные эскизы и макеты, а также видеоинсталляции, созданные специально для этой выставки. В название экспозиции вынесен термин "сфумато", обозначающий в живописи эффект смягчения очертаний предметов, позволяющий воссоздать окружающую их световоздушную среду. Этот прием характерен для основной части работ художника, представленных на выставке.

Структуру экспозиции определили основные темы в творчестве Купера: цветы, трава, море, мир вещей. Масштабные работы художника соседствуют с одноименными произведениями, выполненными в другой технике и размере. Один из ключевых разделов выставки посвящен творчеству художника в качестве книжного иллюстратора. В залах впервые можно увидеть офорты для трагедии А. С. Пушкина "Моцарт и Сальери".

Несколько залов экспозиции отведены теме театра. Полотна из циклов "Кармен" и "Щелкунчик" созданы по мотивам работы над декорациями и костюмами для одноименных постановок в Ростовском государственном музыкальном театре и Большом театре Беларуси. Отдельный зал посвящен цифровой инсталляции "Метаморфозы", собранной из фрагментов декораций для постановки в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

Юрий Купер - почетный член Российской академии художеств, член Союза художников, а также активный участник современного художественного процесса. В 1972 году он эмигрировал из СССР, жил и работал в Израиле, Великобритании, Франции, США, Японии, с конца 1980-х стал регулярно приезжать в Москву, куда насовсем вернулся в начале 2000-х. Работы художника хранятся в крупнейших музейных собраниях мира, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Метрополитен-музей, Королевский музей Японии.