В Мариинке пройдут гастроли Пермского театра оперы и балета

Их приурочили к 300-летию Перми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета открывает во вторник выступления на Международном фестивале "Звезды белых ночей". Выступления труппы пройдут на разных площадках Мариинского театра под знаком 300-летия Перми.

"Гастроли откроются 30 мая на сцене Камерного зала Прокофьева выступлением хорового коллектива Пермского театра - Parma Voices, уделяющего особое внимание русской духовной музыке. К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова хор под управлением Екатерины Антоненко представит свое прочтение его Литургии святого Иоанна Златоуста", - рассказали в пресс-службе театра.

На исторической сцене Мариинского театра 1 июня будет показана "Норма" Винченцо Беллини. Музыкальный руководитель постановки и дирижер - Мигран Агаджанян, режиссер-постановщик - Максим Петров. Куратором проекта выступил старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV-XVII веков Аркадий Ипполитов.

В Концертном зале Мариинского театра 2 июня прозвучит "Травиата" Джузеппе Верди в концертном исполнении.

Завершением гастролей труппы станет показ балетного спектакля "Ромео и Джульетта", который пройдет 3 июня на новой сцене Мариинки. Балет будет представлен в хореографии британского классика Кеннета Макмиллана (1965). Музыкальный руководитель постановки - Теодор Курентзис, художественный руководитель - Алексей Мирошниченко.