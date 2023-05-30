В Мариинском театре пройдет концерт памяти пианиста Александра Торадзе

На нем выступят народные артисты России Валерий Гергиев и Денис Мацуев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Народные артисты России Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра во вторник дадут концерт памяти пианиста Александра Торадзе (1952-2022). Вечер пройдет на Новой сцене театра.

"Александр Торадзе был не только виртуозным исполнителем, но также прославленным интерпретатором музыки Сергея Прокофьева, большим другом Мариинского театра и Валерия Гергиева. Сотрудничество музыкантов началось в 1993 году. С тех пор пианист неоднократно приезжал в Петербург", - рассказали в пресс-службе театра.

На вечере прозвучит Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова - сочинение, которое Александр Торадзе исполнил на открытии первого фестиваля "Звезды белых ночей" (1993). Программу дополнит музыка балета "Петрушка" Игоря Стравинского.

Александр Торадзе и Валерий Гергиев вместе осуществили эпохальную запись пяти фортепианных концертов Сергея Прокофьева, изданную фирмой Philips в 1997 году. Другим важным сочинением и визитной карточкой этого тандема был "Прометей" Александра Скрябина, которого артисты играли по всему миру, в том числе на фестивале в Зальцбурге. Это произведение звучало и на последнем выступлении музыканта в Мариинском осенью 2021 года.

Американский пианист грузинского происхождения, воспитанник Московской консерватории Александр Торадзе был наиболее известен своим классическим русским репертуаром. Его карьера насчитывала более четырех десятилетий. Дискография Торадзе записана такими крупнейшими компаниями, как EMI/Angel, Philips и Pan.