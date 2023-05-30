Театр на Бронной представил спектакль "Богатые невесты. Новый сезон"

Постановка основана на мотивах пьес Александра Островского "Богатые невесты" и "Невольницы"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля режиссера Кирилла Вытоптова "Богатые невесты. Новый сезон" по мотивам пьес Александра Островского "Богатые невесты" и "Невольницы" состоялся в понедельник в Театре на Бронной, передает корреспондент ТАСС.

"Хотелось решить дилемму: и в исторических возможностях побывать, и перенести автора в современность. Все же Островский - чрезвычайно современный автор. Каркас его пьес очень жесткий, сегодняшний. Мы соединили эти два захода сериалом внутри спектакля, поскольку сериалы уже стали нашей повседневностью", - сказал после премьерного показа корреспонденту ТАСС автор инсценировки и режиссер Кирилл Вытоптов. По мнению режиссера, пьесы "Богатые невесты" и "Невольницы" отражают "локальные" социальные явления, в реальных условиях и без надрыва. "Именно негромкие сюжеты, где люди не бросаются с обрыва в воду, могут оказаться близки многим из нас", - добавил Вытоптов.

На сцене переплетаются два мира: современный и мир исторического сериала. По сюжету спектакля режиссером "мыльной оперы", которую зрители видят на экранах и мониторах, стал один из главных героев современной линии. Соединяя два времени в одном пространстве, режиссер убеждает зрителя в том, что пьесы Островского - вечные сюжеты. Сценограф и художник по костюмам постановки - Нана Абдрашитова.

Елизавета Базыкина, сыгравшая в спектакле Валентину Белесову, отметила, что пьесы Островского органично ложатся на современный лад. Несмотря на хэппи-энд в конце постановки, актриса уверена, что такой финал маловероятен для реальной жизни. "Моя героиня никогда не станет счастливой, как в конце этого спектакля. Это сломленная душа, которая всегда ей останется", - прокомментировала Базыкина.

Также в спектакле заняты такие актеры, как Сергей Чонишвили, Андро Симонишвили, Анастасия Ильинская, Диана Огай, Ольга Сирина, Богдан Жилин и другие.