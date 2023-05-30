На Камчатке выступят артисты драмтеатра из Мариуполя

Жителями региона покажут спектакль "Человек, который платит" по пьесе французского драматурга Ива Жамиака

ТАСС, 30 мая. Артисты Мариупольского драматического театра осенью покажут на Камчатке спектакль "Человек, который платит" по пьесе французского драматурга Ива Жамиака. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

"Спектакль [драмтеатра из Мариуполя] произвел большое впечатление на членов жюри, этот спектакль достоин того, чтобы гастролировать по России. Мне бы хотелось показать мариупольским артистам Камчатку, то место, откуда начинается Россия", - сказал председатель камчатского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный артист России Алексей Высторопец, слова которого приводятся в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве и об организации гастролей Мариупольского драматического театра в Камчатский край подписали в рамках Международного театрального фестиваля "Поговорим о любви…", который проходил в городе Новошахтинск Ростовской области.

Спектакль Мариупольского драматического театра "Человек, который платит" по пьесе французского драматурга Ива Жамиака по итогам фестиваля был удостоен специальных дипломов жюри за исполнение женской роли, мужской роли, а также за режиссерское решение.