Программа "Спорт в анимации" начнется в кинотеатрах "Москино" с 1 июня

Зрители также могут посетить тематические выставки, посвященные золотому фонду советской мультипликации на тему спорта

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Показы мультфильмов о разных видах спорта начнутся в кинотеатрах "Москино" с 1 июня, также зрители могут посетить тематические выставки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Первого июня в кинотеатрах "Москино" состоятся показы мультфильмов о разных видах спорта легендарного режиссера-мультипликатора Бориса Дёжкина. Сеансы приурочены к 100-летию Москомспорта и Международному дню защиты детей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что энергичные, позитивные и мотивирующие мультфильмы на спортивную тему до их пор находят отклик и у старшего поколения, и у современных детей.

"Драматургия спортивных соревнований, эмоции спортсменов и переживания болельщиков, накал поединков - этими характерными особенностями отличаются культовые анимационные фильмы режиссера-мультипликатора Бориса Дёжкина. Знаменитые "Шайбу! Шайбу!", "Метеор на ринге", "Талант и поклонники" и другие стали вершиной советской школы анимации", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, с 1 июня по 1 июля зрители могут посетить тематические выставки, посвященные золотому фонду советской мультипликации на тему спорта. Мероприятие проводится совместно с "Музеем кино" и "Союзмультфильмом".