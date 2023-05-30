Премьера снятого в школах с участием блогеров веб-сериала "Зумеры" состоится в июне

Проект, состоящий из четырех сезонов, будет доступен зрителям на платформе Yappy

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" объявил о завершении веб-сериала "Зумеры". Проект, состоящий из четырех сезонов, будет доступен зрителям на платформе Yappy в июне 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "ВГИК-Дебюта" во вторник.

"Местом съемок стали московские школы, а главными героями - старшеклассники. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")", - говорится в сообщении.

Режиссер проекта - автор клипов Элджея и Gayazov Brothers Даниэл Ким. Роли в сериале исполнили молодые актеры и блогеры, среди которых Олег Чугунов, Виталий Андреев, Ваша Маруся, Алия Еникеева, Сеня Бардаш, Николай Гасымов и Елизавета Евсеева. Исполнительницей главной роли - учительницы стала призер конкурса "Лучшие педагоги Москвы" Алена Белева. В каждом сезоне сериала по восемь серий.

В центре сериала - молодая учительница-практикантка и ее ученики-десятиклассники. По словам авторов проекта, они хотят показать на примере "трудного" класса обычной общеобразовательной школы, как меняется система образования в России, а также возможности самореализации молодых людей.