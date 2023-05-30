В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной, запланированный на 12 июня

При этом причины отмены концерта во дворце спорта "Олимп" не уточнили

КРАСНОДАР, 30 мая /ТАСС/. Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, который должен был пройти 12 июня в Краснодаре, отменили. Об этом сообщили ТАСС во дворце спорта "Олимп", где должен был состояться концерт.

"Да, отменен", - сказали во дворце спорта. При этом причины отмены концерта там не уточнили.

Накануне концертный директор группы Александра Рерих сообщала, что выступления в Нальчике (7 июня), Ростове-на-Дону (9 июня), Краснодаре (12 июня), Волгограде (13 июня), Москве (8 июля) не отменены, несмотря на травму певицы.