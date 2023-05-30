Умер актер из "Каменской" Николай Шатохин

Ему было 62 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский актер театра и кино Николай Шатохин умер в понедельник в возрасте 62 лет. Об этом сообщила режиссер Ксения Зорина на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах - "Чувствительном милиционере" Киры Муратовой и "Трудно первые сто лет" Виктора Аристова", - написала она во вторник.

Зорина отметила, что Шатохин умер в больнице. Она также сообщила, что похороны актера состоятся в четверг, 1 июня, а прощание пройдет на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ), подчеркнув, дата может измениться.

Николай Шатохин родился 30 сентября 1960-го в Самаре. В 1989 году актер окончил ГИТИС по специальности "актерское искусство", в 1989-1992 годах был актером МТЮЗ. Шатохин сотрудничал с Центром драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина. Фильмография актера насчитывает более 70 работ, в том числе роли в таких проектах, как "Чувствительный милиционер", "Каменская", "Меченосец", "Лекарство от смерти", "Орда", "Куприн", "Довлатов", и другие.